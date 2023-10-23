Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye tıbbi yardım malzemesi götürecek uçakların Mısır’a havalanmaya başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratör taşıyan 4 uçağın Mısır’a havalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda Mısır’a inen uçaklardaki malzemelerin karayolu ile Gazze’ye gönderileceğini açıklayarak, “4 uçak dolusu malzeme Mısır’a gönderilmeye başlandı. Uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörler bulunuyor. Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları; yoğun bakım yatağı, monitör, vantilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra yardım malzemeleri içerisinde bebekler için kuvöz, fototerapi cihazları ile bakım için mama ve yüksek sayıda bez malzemesinin yer aldığı belirtildi.