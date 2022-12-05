Su kayıp kaçağı konusunda belediyeleri uyaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerekiyor. Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Su kayıp kaçağı konusunda belediyeleri uyaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerekiyor. Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ’Dünya Su Kayıpları Günü’ dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği"ne katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kirişci, dünya genelinde insanların ulaşabildiği tatlı su kaynaklarının dünyadaki toplam su miktarının yüzde 1’inden az olduğunu ifade etti.

Bakan Kirişci, iklim değişikliği projeksiyonlarına göre yüksek risk grubunda yer alan Türkiye’de, gelecek 100 yıl içinde su kaynaklarının yüzde 25 oranında azalmasının beklendiğini kaydederek, "Bu durum, su verimliliğine ilişkin çalışmaların ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Su konusunda Türkiye’nin zengin bir ülke olmadığını kabullenmemiz gerekir” diye konuştu.

Suyun yönetimi ve verimli kullanılmasıyla ilgili birtakım çalışmalar gerçekleştirildiğini ve bunun yakında kamuoyuyla paylaşılacağını açıklayan Kirişci, “Varlığımız belli; 112 milyar metreküp. Bunun da tamamını kullanamıyoruz. Kullanabildiğimiz miktar 58 milyar metreküp. Suyun miktarında bir artış sağlayamayacağımıza göre suyu yönetmemiz ve verimli kullanmamız gerekiyor. Geçtiğimiz hafta su yönetiminin nasıl olması konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz güzel bir çalıştay düzenledi, güzel kararlar alındı. Bunu da yakın zamanda paylaşacağız" şeklinde konuştu.

“Kayıp kaçak oranı ortalaması yüzde 33”

Kirişci, suyun verimli kullanımı konusunda yerel yönetime birçok iş düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

“Suyu verimli kullanmada bizim en büyük paydaşımız yerel yönetimler. Tarımsal sulamayla ilgili de yerel yönetimlerimizin bizimle iş birlikleri var. İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Tarımsal sulamada suyu üretim için kullanıyoruz. İçme alanındaki suyu tamamıyla israf ediyoruz ve o suların yeniden kazanılması gerekiyor. Özellikle siteler ve yeni yapılan konutlarda suların tekrar kullanılması konusunda görevin yerel yönetimlere düştüğünü vurgulamak istiyorum. Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık olarak da her konuda iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Global bir meselenin yerel çözümü yok, global olarak çözülmesi esastır. Ama bizim ülke olarak bunu önce ulusal, sonra yerele taşıyıp çözümlerin birlikte üretilmesi için hızlıca adımlar atmamız gerekir. Burada bulunan herkesi ’su gönüllüsü’ olmaya davet ediyorum. ’Suda sıfır israf’ hedefine ulaşmak için başlattığımız bu etkinlikle birlikte ’Yarın değil; hemen şimdi’ diyorum, suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın.”

TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de suyun verimli kullanımı için projeler ürettiklerini, su sıkıntısı çekilmemesi için yapılması gerekenleri ortaya koyduklarını ve önlemleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Etkinliğe; TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, 20 ilin belediye başkanları, su ve kanalizasyon idareleri temsilcileri, akademisyenler ve paydaş kurumların yetkilileri de katıldı. Ayrıca, etkinlik çerçevesinde 17 il belediyesi su kardeşi ilan edildi.

İki gün sürecek etkinlikte, su yönetimi konusunda etkin rolü olan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımın yaygınlaştırılması konusunda mevcut durum ve olması gereken planlamaların konuşulduğu panel, teknik sunumların yer alacağı çalıştay ve su kayıpları konusunda teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı stantlar yer alıyor.