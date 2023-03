Hatay’dan ayrılanlara seslenen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Kardeşlerimden istirhamım, tekrar buraya dönmeleri ve ekonominin çarkını bir an önce çevirmeleridir” dedi. Bakan Kirişci, konuşma yaptığı sırada artçı depreme de yakalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bakanlığın birçok personeli ve ekipmanının depremin ilk anından bu yana afet bölgelerinde olduğunu ve bu süreçte ortaya çıkan eksikliklerle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Deprem bölgelerindeki çiftçilere yapılan yardımlara değinen Kirişci, 11 ilde 15 bin ton yem dağıtımının yapıldığını, yardım ve destek ödemelerinin devam edeceğini belirtti. Bölgedeki tarımsal faaliyetlere bir an önce başlanmasının depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Bakan Kirişci, Hatay’dan ayrılan vatandaşları geri dönmeye davet etti. Öte yandan Kirişci konuşma yaptığı sırada, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Kirişci’nin o anlarda soğukkanlılığını koruduğu görüldü.

“Eksiklikleri gidermek için çalışmaları hızlandırıyoruz”

Depremin ilk anından itibaren birçok personel ve ekipmanla sahaya indiklerini hatırlatan Bakan Kirişci, “Bu depreme asrın felaketi tanımı dünyanın verdiği bir tanım. Karada meydana gelen tarihin yazabileceği en büyük yıkıcı ve gerek nüfus, gerek yüzölçümü itibarıyla zararları olmuş bir deprem. Tabii devlet olmanın, hükümet olmanın sorumluluğu gereği bütün birimlerimizde sahaya indik. Ve bu çalışmalara hızla başladık. Özellikle kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere bütün ihtiyaçlar için biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 15 bin çalışanımız, 5 bin de iş makinamızla biz sahaya o gün bütün alet makinelerimizi indirdik. Personelimizi de bu makinelerle buluşturmuş olduk. Tabii yara büyük, makine parkı ne kadar geniş, ne kadar güçlü olursa olsun yine de eksiklikler, noksanlıklar oldu. Dolayısıyla bunlarla ilgili çalışmalar hızla sürdürüldü” dedi.

“11 ilde 15 bin tonun üzerinde yem dağıtımı gerçekleştirdik”

Bakanlık olarak deprem bölgesindeki çiftçilere sağlanan destekten bahseden Kirişci, “Artık kurtarma çalışmaları sona erdikten sonra çadır ihtiyaçları, sonra konteyner, şimdi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte artık kalıcı konutlar kentlerde, artı kırsalda da köylerin inşası sürecini, köy evlerinin inşası sürecini geçmiş olduk. Biz bakanlık olarak özellikle insanlarımızı kurtaralım çabası içerisinde ve o kurtarma çalışmalarına yardım edelim, enkazı kaldıralım çalışmaları içerisinde olurken diğer taraftan da bizim hayvansal üretimimizle ilgili orada vatandaşlarımızın ihtiyacı olacak konularda onlara yardımcı olmaya çalıştık. Ve bu çerçevede de onların o gün için en çok ihtiyacı olan şey yem konusuydu. Çünkü yeme ihtiyaçları vardı. Yem dağıtımı yapıldı. 11 ilde 15 bin tonun üzerinde yem dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun yüzde 25’i de burada, Hatay’a dağıtıldı. Biz 15 bin ton yemle yetinmedik, 1,5 milyar liralık da yem desteği sözünü verdik. Diğer desteklerimizin öne çekilmesini sağladık. 11 ilimize 3.4 milyar, toplamda 13.8 milyar olmak üzere destekleme ödemelerini 24 Şubat’ta çiftçilerimizin hesabına yatırdık” diye konuştu.

Şehri terk edenlere çağrı

Bölgedeki tarımsal faaliyetlere bir an önce başlanmasının depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlayacağına değinen Bakan Kirişci, "Tabii ki gidenleri geri getiremeyiz ama en azından yaraları sarmak, üretime yeniden dönmek, bir an önce üretim çarkını döndürmek artık hepimizin asli bir görevidir. Sizlerden istirhamım bu şehri terk eden kardeşlerimin tekrar buraya dönmeleri ve burada kendi faaliyetlerine bir an önce başlamaları ve ekonominin çarkını bir an önce çevirmeleridir, doğru olan budur. Dolayısıyla hükümet olarak biz de yine çiftçilerimizin borcu olan tarımsal kredileri, Ziraat Bankasına olan borçlarını bir yıl öteledik. Yine aynı şekilde Orköy’ün verdiği kredi var orman köylülerine. Onları hiçbir vade farkı almadan, yine o borçları da erteledik. Ve burada üreticilerimizin yanında olduğumuzu ortaya koymak adına, hatırlarsanız ineğini kaybedenlere ineğini, buzağısını kaybedenlere buzağı, koyununu kaybedenlere koyununu, keçisini kaybedene keçisini, tavuğunu, arısını, su ürünleri zarar görenlerin zararlarını tazmin etmek için bu tespitler de yapıldı. Bunları da sizlere biz ayni olarak ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.