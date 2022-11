Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli

Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezinin yeni yerleşim yerinde kalan aileyi ziyaret etti.

22 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı su tutmaya başlayacak. Elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar TL katkı sağlayacak olan baraj ile Yusufeli ilçe merkezi sular altında kalacak. İlçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerindeki çalışmalarda sona gelinirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yeni ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında Polat ailesini de ziyaret eden Bakan Kirişci, bir süre sohbet etti. 54 yaşındaki Salih Polat ve 91 yaşındaki babası Binali Polat, evlerden memnun kaldıklarını fakat kış aylarında kömürün fiyatı yüksek olduğundan yeni ilçeye doğalgaz gelmesi taleplerini Bakan Kirişci’ye iletti. Salih Polat, kaldıkları 3+1 evin güzel olduğunu belirterek, "Evlere diyecek hiçbir şeyimiz yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ’Türkiye’deki değil, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir ilçe yapacağız’ dedi. Maddi manevi hiçbir şeyden kısmadan bu ilçeyi yaptı. Bizim coğrafi bölgemiz taşlık ve böyle bir ilçenin yapılması mümkün değil diye düşünüyorduk. Buradaki yatırımda hiçbir gün para bitti denilmeden proje bitti. Yalnız burada bir isteğimiz var. Ben emekli insanım, burada kömürün pahalı olmasından dolayı burayı götüremeyiz. Biz buraya devletimizden doğalgaz gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci ise isteklerin zamanla ilçeye geleceğini söyleyerek, "Eski yerinizde bu imkanlardan daha azı vardı. İstekleriniz de inşallah zamanla yapılacak, çünkü biz bu barajın bir an önce su tutmasını, su tuttuktan sonra belli bir süre sonra elektrik üretmesini istiyoruz. Her bir yıl burayı ötelersek 5 milyar lira boşa gidiyor. Dolayısıyla biz bir an önce evleri bitirdik. Buraya sadece 10 milyar lira aileler için para harcandı. Bu eksikler süreç içerisinde tamamlanır. Önemli olan sizin bu evlerde konforlu şekilde yaşıyor olmanız" şeklinde konuştu.