Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bir taraftan bunun sıklıkla dedikodusu yapılıyor; ‘Yanan yerler bir şekilde imara açılıyor veya birilerine peşkeş çekiliyor’ şeklinde. Bunların tamamı külliyen yalandır. Eğer bilmeden söylenilmişse bu bir eksikliktir. Ama kasti olarak söylenmişse ihanettir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bir taraftan bunun sıklıkla dedikodusu yapılıyor; ‘Yanan yerler bir şekilde imara açılıyor veya birilerine peşkeş çekiliyor’ şeklinde. Bunların tamamı külliyen yalandır. Eğer bilmeden söylenilmişse bu bir eksikliktir. Ama kasti olarak söylenmişse ihanettir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yerleşkesinde düzenlenen “172 İş Makinesi ve Su İkmal Aracı Dağıtım Töreni”ne katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kirişci, 172 makinenin OGM’nin makine parkına katılımıyla OGM’ye önemli bir güç katacağını söyledi.

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kirişci, kasım ayı sonunda yangınlar ve ormanla ilgili yapılan yeni bir çalışmanın kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

“Müdahale süresini 40 dakikadan artık 11 dakikalara indirmiş olduk”

Yangınla mücadele konusunda başarıda kesin etkinin kara gücü olduğunu vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

“Rabbim yardımcı oldu, geçen yıl yaşadıklarımızı bu yıl yaşamadık. Gerek yanan alanlar gerekse de yangın sayısı bakımından daha başarılı bir yıl geçirdiğimiz ifade etmek isterim. Bu başarıda kesinlikle kara gücümüzün etkili olduğunu belirtmek isterim. Kara gücünüz etkili değilse hava gücünüzün ve diğer araç gereçlerin katkısı sınırlı oluyor. Biz hem hava araçlarımızın sayısını artırdık hem de kara araçlarımıza yeni takviyeler yaptık. Böylelikle müdahale süresini 40 dakikadan artık 11 dakikalara indirmiş olduk”.

“Yanan yerlerin imara açtığını kasti söylemek ihanettir”

Bakan Kirişci, orman yangınlarında yanan bölgelerin imara açıldığı veya birilerine satıldığı iddialarına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bir taraftan bunun sıklıkla dedikodusu yapılıyor. ‘Yanan yerler bir şekilde imara açılıyor veya birilerine peşkeş çekiliyor’ şeklinde. Bunların tamamı külliyen yalandır. Eğer bilmeden söylenilmişse bu bir eksikliktir. Ama kasti olarak söylenmişse ihanettir. Çünkü bizim bu tür alanlarla ilgili yaptığı çalışmalar ağaçlandırma faaliyetleri ve yenileme çalışmalarıdır. Hızla buraların yeninden orman alanı olarak değerlendirilmesi yönündedir. Bu konuda asla taviz vermedik, vermeyiz, veremeyiz. Anayasa’nın da amir hükmüdür.”

Sadece Türkiye’de yaşanan yangınlarla değil, yardım talebinde bulunan ülkelere de destek olunduğunu anımsatan Kirişci, diğer ülkelerde yaşanan orman yangınlarını gidermenin gayreti içerisinde bulunduklarını kaydetti.

“Bu bakanlık herhangi bir bakanlık değil, Türkiye’nin en stratejik en önemli bakanlığı”

Tarım ve Orman Bakanlığında bakan olmaktan dolayı onur duyduğunu not düşen Kirişci, "Ulvi ve stratejik bir bakanlığın tepe yöneticisi olmaktan ben nasıl mutluysam, mutlu olduğumu onur duyduğumu nasıl ifade ediyorsam, her bir çalışan kardeşimin de aynı mutluluk ve onuru duyarak bunu yeterince hissetmelerini arzu ediyorum. Bu bakanlık herhangi bir bakanlık değil, Türkiye’nin en stratejik en önemli bakanlığı" dedi.

Konuşmasının ardından teslim alınan makineleri inceleyen Bakan Kirişci, programı izleyen basın mensuplarına baklava ikram etti. Kirişci, makinelerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ve Nihat Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ile Orman Genel Müdürlüğü çalışanları da katıldı.

Gerçekleştirilen tören ile OGM tarafından teslim alınan 172 iş makinesi ve su ikmal aracı, Orman Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerine gönderilecek.