Cenazeye Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Emre Yardımedici, annesi Sezer Yardımedici’yi kaybetmenin acısını yaşadı. Ankara’da vefat Sezer Yardımedici defnedilmek üzere Yalova’ya getirildi. Bakan Vahit Kirişci, Özel Kalem Müdürü Mustafa Yardımcedici’yi acılı gününde yalnız bırakmadı. Bakan Kirişci, ilk olarak Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki cenaze evine giderek taziye dileklerini sundu. Kirişçi, ardından Yalova Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.

Yarım asırdır tarım sektörüne hizmet ediyor

Yarım asırdır tarım sektörüne hizmet ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Özel Kalem Müdürü Mustafa Yardımcımedici’nin annesinin Yalova’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.