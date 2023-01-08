Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve eşi Hanife Kirişci, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve eşi Hanife Kirişci, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve eşi Hanife Kirişci, Kızılcahamam ilçesinde katıldıkları “Tarım ve Orman Gençlik Konseyi Toplantısı”nın ardından gençlerle bir araya geldi. Gençler tarafından coşkuyla karşılanan Bakan Kirişci, gençlerle sohbet edip, sorularını yanıtladı. Burada konuşan Kirişci, dünya genelinde yaşanan iklim krizine değinerek, “Ayların, iklimlerin kaydığını görüyoruz. Onun devamında bir de pandemi yaşadık. İnsanlar evlere kapandı. Üretimle, tedarikle ilgili sıkıntılar oldu ama bizim eli öpülesi üreticilerimiz ‘hayır biz üretmeye devam edeceğiz, ne olur bize izin verin’ dedi. Cumhurbaşkanımız da onların tarlalarına, bağlarına, bahçelerine, ahırlarına, ağıllarına ve kümeslerine giderek üretimde bir aksama olmaması adına taleplerine olumlu baktı. Ve sonuçta onlar üretti, biz de pandemiye rağmen tüketmeye devam ettik. Hiçbir ürünün yokluğunu, kıtlığını çekmedik. 20 yıldan beri iktidarda olan AK Partimizin bu çerçevede oluşturmuş olduğu sağlam ve güçlü yapımız bizi çok şükür bu duruma getirdi” diye konuştu.