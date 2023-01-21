Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son dönemdeki uluslararası gelişmelerin Almanya ile Türkiye’nin ortak çalışabilecekleri konu başlıklarını daha da artırdığını belirterek, "Türk hükümeti olarak Almanya ile her alandaki işbirliğimizi desteklemeye hazırız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son dönemdeki uluslararası gelişmelerin Almanya ile Türkiye’nin ortak çalışabilecekleri konu başlıklarını daha da artırdığını belirterek, "Türk hükümeti olarak Almanya ile her alandaki işbirliğimizi desteklemeye hazırız" dedi.

Bakan Kirişci, Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU) Yeni Yıl Resepsiyonu’na katılarak bir konuşma yaptı. Kirişci, "Küresel Gıda ve Tarım Forumu sebebiyle Berlin’i ziyaretinin, Türk Alman İşverenler Derneği’nin yeni yıl toplantısına tesadüf etmesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. 2023 yılının hem Türkiye hem Almanya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rusya -Ukrayna savaşıyla birlikte bütün dünya bir anda gıda milliyetçiliğini konuşmaya başlamış ve gıda krizinin kapıda olduğuna karar vermiştir. Özellikle Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisiyle birlikte Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk rolü üstlenmiş yanına Birleşmiş Milletleri de alarak 28 Temmuz’da tahıl koridoruyla ilgili süreci başlatmıştı. 20 Ocak 2023 tarihi itibariyle koridordan 667 gemi geçmiş ve bu gemilerle 18.2 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri ilgili ülkelere taşınmıştır. Bu tahıl ve gıda ürünlerinin yüzde 53.8’i Almanya’nın da içinde bulunduğu Avrupa ülkelerine taşınmıştır. Bu koridorla ilgili anlaşma sadece tahıl ve gıda ürünlerinde dünyanın rahatlamasını sağlamakla kalmamış, Türkiye’nin bu diplomasi başarısının, savaşın sonlandırılmasını sağlayabileceği bir yöne evrilebileceğini ortaya koymuştur" dedi.

Türkiye ve Almanya’nın, kökleri uzun bir geçmişe dayanan gelişmiş ilişkileri bulunduğunun altını çizen Kirişci, "Türkiye ve Alman toplumları arasındaki beşeri bağın başa rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 60 yıldan uzun süredir bu ülkede yaşayan nüfusu 3.5 milyona ulaşan, Almanya’ya ekonomik, sosyal ve kültürel zenginlik katan Türk toplumu bugün 4. nesliyle Almanya’yı vatanları olarak görmektedir. Türk toplumunun huzur ve aidiyet duygusu içinde Almanya’daki varlığını sürdürmesi bu değerlerin katlanarak artmasının yolunu açacak ve her iki toplumun da yararına olacaktır. Yurtdışında yaşayan Türk toplumunun zihni de, gönlü de anavatana güçlü şekilde bağlı olmuştur. Bu durum bir dezavantaj değil aksine zenginliktir. Burada yaşayan Türk toplumunun evi olarak benimsediği Almanya bağlamında olumsuz bir gündem hiç bir zaman olmamıştır. Her yıl Türkiye’yi milyonlarca Alman dostumuzun ziyaret etmesi iki toplum arasındaki bağları güçlendirmektedir" dedi.

Türk ve Alman ekonomilerinin pek çok sektörde birbirini tamamlayabildiğini belirten Kirişci, "B durumu iyi şekilde değerlendirirsek ülkelerimiz o kadar kazançlı çıkacaktır. Pandemiyi takip eden dönemde olumsuz küresel ekonomik koşullara rağmen ikili ticaret hacmimiz 50 milyar euro hedefine 2022 yılında oldukça yaklaşmıştır. Bu memnun edici bir gelişmedir. İşadamları olarak hedefin aşılması yönünde üzerine düşen görevi zaten biliyorsunuz. Uluslararası gelişmeler ülkelerimizin ortak çalışabilecekleri konu başlıklarını da artırmıştır. Gıda, enerji, bilişim ve müteahhitlik sektörlerini ilk aşamada sayabiliriz. Türk hükümeti olarak Almanya ile her alanda ilişkimizi desteklemeye hazırız. Türk-Alman İşverenler Derneği’nin yararlı çalışmaları olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. TDU iki ülke arasındaki ekonomik ve beşeri bağları güçlendirmektedir. Başkan Remzi Kaplan’ın şahsında TDU ve tüm STK’lara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Türk-Alman İşverenler Derneği Başkanı Remzi Kaplan da, konuşmasında, "Bütün STK’lar bizimle birlikte kapılarını açtı. Eğer gençler meslek kurmak istiyorlarsa biz onların yanlarındayız. ildiğiniz gibi 12 Şubat’ta Berlin’de seçimler olacak. Şimdiden gelecek eyalet hükümetine başarılar diliyorum. Öncelikle ulaşım bizim için çok önemli. Rahat bir ulaşım olmadan ne üretim ne dağıtım ne hizmet sektörü yürür. Cadde planları ve inşaat takvimi, çevre sakinleri ve dükkan sahiplerinin fikirleri alınarak yapılmalı" dedi.

Türk-Alman İşverenler Derneği, Rheinland-Pfalz bölgesindeki 50 girişimci tarafından Ekim 2010’da kuruldu. Rheinland-Pfalz eyaletinde hemen hemen tüm ekonomik branşları içerisine alacak şekilde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm bölgenin girişimci yelpazesinin tüm yelpazesini temsil etmektedir.