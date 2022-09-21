Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bakanlık bürokratları ve tarım sektörünün Van’daki temsilcileriyle birlikte yapılan “Van Tarım Sektörü Temsilcileri” toplantısında bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bakanlık bürokratları ve tarım sektörünün Van’daki temsilcileriyle birlikte yapılan “Van Tarım Sektörü Temsilcileri” toplantısında bir araya geldi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Van Valisi Ozan Balcı ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bir dizi görüşmelerde bulundu. Çelik, toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye göreve geldiği günden bugüne kadar ülke tarımına yapmış olduğu özverili çalışmalarının anısına bir plaket sundu.

Çelik daha sonra ise Van’a atanmasıyla beraber küçükbaş hayvan sayısını 5 milyona çıkarılması hedeflenen ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesini başlatan Van Valisi Ozan Balcı’ya plaket takdim ederek, “Şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, yılın en başarılı valisi ilan ediyorum” dedi.