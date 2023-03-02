Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ankara Misafirhanesinde deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Eşi Hanife Kirişci ile depremzedelerle bir süre sohbet eden ve ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Bakan Kirişci, çocuklara oyuncak hediye etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ankara Misafirhanesinde deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Eşi Hanife Kirişci ile depremzedelerle bir süre sohbet eden ve ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Bakan Kirişci, çocuklara oyuncak hediye etti.

Programa, Bakan Yardımcıları Nihat Pakdil ve İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kirişci, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin "asrın felaketi" olduğuna dikkati çekerek bu afetin geçmişteki depremlerle kıyaslanmayacak kadar büyük olduğunu belirtti. Yaşanan afetten 11 ilin etkilendiğini dile getiren Kirişci, “Şimdiye kadar gerçekleşen depremlerin uzunluğu 400 kilometreyi geçmemiş. Ancak bu depremin fay uzunluğu 500 kilometredir. İklim şartlarının kötü olması felaketin boyutunu artırdı. Allah ebediyete intikal etmiş bütün geçmişlerimize rahmeti ve merhametiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin ve sadece dostlarımıza, kendilerimize değil düşmanlarımıza bile böyle bir afeti bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

“Devlet-millet el ele”

Artçı sarsıntıları devam eden depremlerden 13,5 milyonluk nüfusun ve 110 bin kilometrekarelik bir coğrafyanın etkilendiğine işaret eden Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür yaralarımız sarılıyor” diye konuştu. Kirişci, Bakanlık olarak hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlandıklarının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

“Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkiye genelindeki misafirhanelerimizde, 7 bin 558 depremzedeyi ağırlıyoruz. Burada Kahramanmaraş’tan, Malatya’dan, Hatay’dan, Elazığ‘dan, Gaziantep’ten gelen kardeşlerimiz var. Siz şu anda TMO’nun misafirhanesinde değilsiniz. Evinizdeki konforu belki size sağlayamayız ama hiçbir zaman için burası bir misafirhane değil, burası sizin kendi eviniz. Burada her türlü ihtiyaçlarınız karşılanacak.”

“Ne gerekiyorsa yapacağız”

Depremzedelerin sıkıntılarının hafifletilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Kirişci, “Biz sizlerin hizmetkârıyız, sizin bu acılarınızı, bu çektiğiniz sıkıntıları hafifletebilirsek ne mutlu bize. Bakanlık olarak 5 binin üzerinde iş makinası ve 15 binin üzerinde personelimiz ile deprem bölgesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz” dedi.

“Desteklerimiz devam edecek”

Deprem bölgesinde tarımsal faaliyetlerin yürümesi ve üreticilerin mağdur olmaması için her türlü desteğin verildiğinin altını çizen Kirişci, besicilere yem desteği sağladıklarını, bunun yanı sıra hayvanların tedavi edildiğini, ahırları yıkılanlara çadır dağıtımı, bakılamayacak durumdaki hayvanların satın alınması gibi desteklerin de verildiğini anlattı.

Bakan Vahit Kirişci, depremzedelerin diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de çaba gösterdiklerini hatırlatarak, ”İnşallah bu ülkenin üreten insanları, tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda, kümeste nerede olursa olsun üretmeye devam edecek” İfadesini kullandı.

Deprem bölgesinde hayatın yeniden kurulacağını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

“O hayatı orada devam ettirelim; çünkü bu burçlar, bu kaleler asla bırakılmamalıdır, asla terk edilmemelidir. Kırsalda 73 bin köy evi yapılacak. Evler; ahırlarıyla, seralarıyla, sosyalleşme alanlarıyla bildiğimiz köyden öte akıllı köy olacak. Kırsala dönen insanlarımızı orada tutup üretime geçmelerini sağlayacağız.”

Bakan Kirişci, program sonrası TMO atölyesini ziyaret etti. TMO’nun kendi imkanlarıyla deprem bölgesindeki iş yerleri için ürettiği konteynerleri inceleyen Kirişci, imalat süreciyle ilgili çalışanlardan bilgi aldı.