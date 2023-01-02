Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin ilk tarım uygulaması olan ’TarımCebimde’nin tanıtımında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "TarımCebimde uygulaması tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. Uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin ilk tarım uygulaması olan ’TarımCebimde’nin tanıtımında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "TarımCebimde uygulaması tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. Uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TarımCebimde mobil uygulaması tanıtım toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Türkiye’de bir ilk olan ve çiftçilerin alacağı desteği, nereye ne ekileceği gibi soruların cevabına cep telefonu üzerinden erişebileceği ‘TarımCebimde’ uygulaması tanıtıldı. Toplantıya Bakan Kirişci’nin yanı sıra pek çok çiftçi ve üretici de katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Kirişci, gıda meselesinin bir milli güvenlik meselesi olduğunu, gıda arz güvenliği ve bunun gereği olan ürün planlaması için ise teknolojik desteğin yani dijitalleşmenin esas olduğunu dile getirdi. Kirişci, dijitalleşmenin ilk adımı olarak da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili bazı işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağladıklarını söyleyerek, "ÇKS e-Devlet entegrasyonuyla, 2 Ocak itibarıyla çiftçilerimiz 2 milyon 824 bin 44 ÇKS belgesi oluşturmuştur. Burada tasarruf edilen zamanı ve emeği, azaltılan egzoz emisyonunu ve bütün bunların ekonomik getirisini kimse görmezden gelmemeli" açıklamasında bulundu.

"Toplam ÇKS başvuru sayısı 2 milyon 169 bin 902’ye ulaştı"

Üretim planlaması yapabilmek için ÇKS Yönetmeliği’nde değişiklik yaptıklarını söyleyen Kirişci, 1 Eylül tarihinde başlayıp 30 Haziran tarihinde sona eren ÇKS başvuru süresini 1 Eylül-31 Aralık olarak değiştirdiklerini vurguladı. Kirişci, başvurularla ilgili de bilgilendirme yaparak, "Başvuruların 517 bin 640’ı e-Devlet üzerinden, 1 milyon 652 bin 262’si ise fiziksel başvuru şeklinde gerçekleşmiştir. Böylece toplam başvuru 2 milyon 169 bin 902’ye ulaşmış, kayıtlı olması gereken çiftçi sayısının 2 milyon 176 bin 551 olduğu dikkate alındığında sadece 6 bin 649 çiftçimiz henüz kayıt yaptırmamıştır. Getirmiş olduğumuz her iki yeniliğin de başarısız olması için tempo tutanların, hamdolsun umutları boşa çıkmıştır" diye konuştu.

"TarımCebimde tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır"

Dijital hizmetlerin artık dünyanın bir gerçeği olduğunu ve her alanda olduğu gibi, tarımda da dijitalleşme bir tercihten öte rasyonalitesi olan bir zorunluluk haline geldiğini belirten Bakan Kirişci; dijitalleşme çerçevesinde tarım ve hayvancılık alanında çiftçilere kolaylık sağlayacak TarımCebimde uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Kirişci, tanıtılan uygulamanın birinci versiyon olduğunu belirterek, "TarımCebimde tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamış, Bakanlığımızın iç kaynakları seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yeni iyileştirmeler, yeni versiyonlarla sürekli güncellenecektir"

Kirişci, uygulamadaki bazı menüler ve alt menülere, e-Devlet şifresi ile kimlik sorgulaması yapılarak giriş imkanı sağlandığını açıklayarak, "Bu ilk versiyon, bir başlangıçtır. Yeni iyileştirmeler, yeni entegrasyonlar, yeni modüller yeni versiyonlarla sürekli güncellenecektir. Bu çerçevede ileriki versiyonlarda, iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilerimize, parsel bazlı ürün önermeleri yapılacaktır. Böylece üretim planlaması doğrultusunda önemli bir mesafe katedilmiş olunacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan Kirişci, uygulamanın ileriki versiyonlarında arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin yanı sıra; ormancılık faaliyetleri, sahipli hayvanların kimlik ve aşı bilgilerinin de yer alacağını sözlerine ekledi.

Toplantı, uygulamanın tanıtıldığı tanıtım filminin yayınlanmasının ardından Bakan Kirişci’nin salondaki çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.