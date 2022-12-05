Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde tarım ülkesi olma vasfımızı daha ileriye götürmek mecburiyetinde olduğumuzun da farkındayız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde tarım ülkesi olma vasfımızı daha ileriye götürmek mecburiyetinde olduğumuzun da farkındayız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Damız Sığır Yetiştiricileri Merkezi Birliğinin (TDSYMB) düzenlediği İl Birlik Başkanları Toplantısı’na katıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan Bakan Kirişci, son 20 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye’nin her açıdan kendi kendine yetme kapasitesine sahip dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldiğini belirtti.

"Tarım ülkesi olma vasfımızı daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz"

Çiftçilerin sorunlarının çözülmesinin kendi görevleri olduğunu dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

“Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde tarım ülkesi olma vasfımızı daha da ileriye götürmek mecburiyetinde olduğumuzun da farkındayız. Daha fazla, daha kaliteli ve daha verimli üretim yapmak için hep birlikte daha fazla çalışmamız gerektiği de aşikardır. Bunun için Bakanlık olarak bizim bir sloganımız var; ’Sen üret yeter’ diyoruz. Siz üretime odaklanın; sizi desteklemek, sorunlarınızı çözmek, Türkiye ve dünya pazarlarında önünüzdeki engelleri kaldırmak da bizim görevimiz."

“Karkas ağırlığı 178 kilogramdan yüzde 60 artışla 184 kilograma çıktı”

Bakan Kirişci, AK Parti hükümetleri olarak 2002’den bugüne hayvancılık yönündeki desteklerin tarımsal destek içerisindeki payının arttığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Çok şükür bu desteklerin güzel sonuçlarını da millet olarak görüp yaşıyoruz. Büyükbaş hayvan sayımızı yüzde 81 artışla 17,9 milyona, küçükbaş hayvan sayımızı da yüzde 83 artışla 58 buçuk milyona ulaştırmış ve bu sayılarla Avrupa’da birinci sıraya yükselmiş durumdayız. Hayvansal üretimde de önemli bir gelişme kaydettik, bu da bizim için oldukça övünülecek bir durum. Islah çalışmalarımız ortalama karkas ağırlığını 178 kilogramdan yüzde 60 artışla 184 kilograma çıkarmak hakikaten ülke hayvancılığı adına da övünülecek bir durum. Kırmızı et üretimimizi 779 bin tondan yüzde 156’lık bir artışla 2 milyon tona ulaştırmış bulunmaktayız. Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi hayvansal ürünlerde de net ihracatçı konumundayız.”

Hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesi ve hayvan ıslahı konusunda yapılan çalışmalara ivme kazandırmak adına verilen desteklerin çerçevesini genişlettiklerini de söyleyen Kirişci, “Anaç hayvanlara verdiğimiz desteği 2016 yılında buzağı desteğine çevirerek doğan buzağılarımızın yaşatılması ve sığır varlığımızın sürdürülebilir olmasına böylelikle katkı sağlamış bulunuyoruz. Bu amaçla en son 4 milyon baş buzağıya birim hayvan başına 379 lira ödeme gerçekleştirdik. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı kararında buzağı desteğinin hayvan başına 5 yüz lira belirlemiş bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Ayrıca toplantıda; hayvan yetiştiriciliği konusunda TDSYMB ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile geliştirilen projeler ve elde edilen başarılar ele alındı. TDSYM’nin 81 il başkanının katıldığı toplantıda, Türkiye’de hayvan yetiştiriciliğinde gelinen noktanın anlatıldığı kısa filmden sonra hayvansal üretimde yapılan hizmetlere değinildi.

TDSYMB Başkanı Kamil Özcan’ın Bakan Kirişci’ye hediye takdiminde bulunduğu toplantı, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.