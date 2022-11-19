Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Elazığ’da, "İlk oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a" Gençlik Buluşmaları programına katıldı. Bakan Kirişci, gençler için söylediği Elazığ türküsüyle kulakların pasını sildi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Elazığ’da, "İlk oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a" Gençlik Buluşmaları programına katıldı. Bakan Kirişci, gençler için söylediği Elazığ türküsüyle kulakların pasını sildi.

Dün Elazığ’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapanış Programı ve Tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Ak Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son olarak İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

Önce gençlerle sohbet eden Kirişci, daha sonra eline aldığı mikrofonla Elazığ yöresine ait “Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına” türküsünü seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede büyük beğeni topladı.