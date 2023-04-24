Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Batman Kültür İl Müdürlüğünde tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, "Son 20 yılda Batman’ımıza 6.7 milyar lira tarımsal yatırımlar gerçekleştirdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman’a geldi. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Batman seçim lokalinde AK Partililer ile bir araya geldi. Bakan Kirişci ziyaretlerinin ardından Batman İl Kültür Müdürlüğünde tarım sektörü temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Batman’a 20 yılda 6.7 milyar TL yatırım yapıldığını belirten Kirişci, “Bunun içerisinde orman ile ilgili yatırımlarımız da var. 2002 yılında sadece 8.4 milyon lira olan tarımsal destek bugün itibarıyla 158.3 milyon lira mertebesine çıkmıştır. Bu olağanüstü artış doğal olarak bizim Batman’da tarımsal üretimimizi, ormanla ilgili üretimimizi arttırmıştır. Burada bu üretimi gerçekleştiren siz orman gönüllülerimize, siz tarım gönüllülerimize, çiftçilerimize ben milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm Türkiye’de 20 yılda 803 milyar, sadece 2023 yılında tüm Türkiye’ye 55 buçuk milyar para veriyoruz. Bu destekleri veriyoruz ki üreticimiz üretsin, üretirken neyi istediğimizi, ne kadar istediğimizi de bunlarla paylaşalım hem onlar mağdur olmasın hem ülkenin kaynakları israf edilmesin” dedi.

“Yüzde 70 maliyetinin altında bir fiyata vermeyi kabul ediyoruz”

Orman köylülerinin yakacak ihtiyacını maliyetinin yüzde 70 altında vereceklerini söyleyen Bakan Kirişci, “Ormana bakan orman köylüsü, ormandan istifade edemediği için ah çekerdi. Halbuki o orman köylüsü aynı zamanda ormanın koruyucusu. İşte biz şimdi Batman’da ormandan elde edilen gelirlerin masraf kısmı çıktıktan sonra yüzde 10’unu orman köylüsüne gelir olarak vereceğiz. Orman köylüsünün yakacak ihtiyacı olur. Orman köylüsünün kereste ihtiyacı olur. Biz istedik ki bunları da kendileri başka yerden temin etmesinler veya pahalıya almasınlar. Ne yaptık peki, yüzde 70 maliyetinin altında bir fiyata, yani maliyet fiyatı 100 TL ise 30 liradan vermeyi kabul ediyoruz. Ormanda hayatını kaybeden kardeşlerimiz var. Biz bunlara orman şehitleri diyorduk. Orman yangınlarında hayatını kaybeden cengaverlerimiz var bunların sayısı 105’tir. Yıllardan beri bunlara bir şehitlik unvanı ve bunun gereklilikleri yerine getirilememişti. Şu anda bunları da onlara teslim ettik” diye konuştu.

“Batman’da artık terör yok”

Batman’ın tarımsal üretim alanında kendi ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci şunları söyledi:

“Batman’da çok şükür bir güvenlik problemimiz yok. Batman’da artık terör yok. Batman’da insan güvenliğiyle ilgili, iş insanlarının kendi güvenlikleriyle ilgili, sade vatandaşın güvenliğiyle ilgili hamd olsun bir problem yok. Bizim ortaya koyduğumuz bir yaklaşım var. Her şehir mutlaka kendine yeterli olmakla mükellef. Biz bir ürüne yüklenip tek bir ürünü veya 3 ürünü üreten bir şehir değil ihtiyacımız olan ürünleri mümkün mertebe üreten bir şehir olmak zorundayız. Biz buna kent tarımı adını veriyoruz. Kent tarımı olmadığı zaman ne oluyor. Uzun mesafeden gelen domatesin halini bir düşünün, gelen çileğin halini bir düşünün, gelecek olan diğer yaş meyve ve sebzenin durumunu düşünün. Ne yapacağız biz Batmanımıza diyeceğiz ki ey Batman kendi ihtiyacını kendin üreteceksin.”

"Jeotermal seraları hayata geçecek"

Türkiye’nin jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu kaydeden Kirişci, "Bizim yaklaşık 30 bin dekarlık jeotermal sera potansiyelimiz bulunmaktadır. Bu seraları da burada hayata geçireceğiz ve domatesi buralarda üreten, ürettiklerini de Batmanlıya veren satan bir mekanizmayı ve diğer ürünleri de aynı şekilde yapmış olacağız. Böylelikle ürün tazeliğini sağlayacağız. Buralarda lojistik önemli bir maliyet, nakliye masraflarından da kurtulmuş olacağız. İstihdam sağlayacağız" diye konuştu.

Batman’a 2 OSB müjdesi

Batman’a 2 OSB kurulacağını söyleyen Kirişci, “Bugün vilayette bir toplantı yaptık. Toplantıda bir Sera İhtisas OSB sözümüzü verdik hayırlı olsun. Domatesin salçaya dönüştürülmesi, biberin salçaya dönüştürülmesi, domatesin, salatalığın, lahananın turşuya dönüştürülmesi işte tutumlu olmanın bu memlekette bu ürünleri katma değerli hale getirmenin yollarından birisidir. Şimdi bunları yapmadığınıza göre o zaman bizim ne yapmamız lazım, bir gıda ihtisas OSB’ye de onay vermemiz lazım. Hayırlı olsun diyelim mi” dedi.