Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa’da, ‘Geleceğe Hazırlanmak: Uzun Vadeli Dayanıklılık Oluşturmak’ konulu panelde konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa’da, ‘Geleceğe Hazırlanmak: Uzun Vadeli Dayanıklılık Oluşturmak’ konulu panelde konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa’nın başkenti Paris’teki temaslarını sürdürüyor. OECD Tarım Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde ‘Geleceğe Hazırlanmak: Uzun Vadeli Dayanıklılık Oluşturmak’ konulu panelde konuşma yapan Bakan Kirişci, Türkiye’nin deneyimlerini diğer üye ülkelerle paylaştı.