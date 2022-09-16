Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Buradan özellikle ’bu ülke üretmiyor, bu ülke her şeye muhtaç’ diyen, okuduğunu anlamayan veya en hafifiyle okuduğunda anlama güçlüğü çeken muhalefete de bir göndermede bulunuyorum. Bu kadar üretimi yapan o zaman kim? Bu ülkenin aziz üreticileri, çiftçileri” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Buradan özellikle ’bu ülke üretmiyor, bu ülke her şeye muhtaç’ diyen, okuduğunu anlamayan veya en hafifiyle okuduğunda anlama güçlüğü çeken muhalefete de bir göndermede bulunuyorum. Bu kadar üretimi yapan o zaman kim? Bu ülkenin aziz üreticileri, çiftçileri” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Yerli ve Milli Ayçiçeği Hasadı” etkinliğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye’nin stratejik ürünler konusunda hassas davranması gerektiğini belirten Kirişci, “Un, yağ ve şeker dediğimizde zaten otomatik olarak yağın içerisinde bunların başında Türkiye gibi bir ülkede yaygın olarak kullanılan ayçiçek yağımız var ve ayçiçeğinin kendisi bizim için çok önemli. Bununla ilgili burada bu tohumculuk konusundaki faaliyet bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Türkiye’nin kendine yeterlilik konusunda yüzde 100’ün üzerine çıkıp yoluna devam etmesi gerektiği mesajını veren Bakan Kirişci, “Her ne kadar biz 2002 yılında yüzde 31 olan kendimize yeterlilik oranımızı bugün yüzde 96’lara çıkarmış olsak da daha kat edeceğimiz çok yol var ve bu yılı da çok hızlı şekilde tamamlamamız ve ondan sonra da yüzde 100’ün üzerine çıkarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ayçiçeği bu manada stratejik, vazgeçilmez bir ürün. Bizim de arz açığımız olan bir ürün. Bir önceki yıla göre yüzde 5,6’lık bir artış bekliyoruz, tahminlerimiz o yönde ama bizim halen yüzde 30-35 düzeyinde bir açığımızın olacağını biliyoruz. Bundan dolayı da üreticilerimizi cesaretlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet ‘bu ülke üretmiyor’ diyor o zaman bu kadar üretimi yapan kim”

Ayçiçeği ekim alanlarının genişlemesini arzu ettiklerini ifade eden Kirişci, muhalefete yüklenerek şunları söyledi:

“Allah çiftçilerimizden ve üreticilerimizden razı olsun. Mazot ve gübre fiyatlarındaki anormal yükselişe rağmen üretmeye ve ürettiklerini de bu ülkenin aziz insanlarına ikram etmeye devam ediyorlar. Buradan özellikle bu ülke üretmiyor, bu ülke her şeye muhtaç diyen, okuduğunu anlamayan veya en hafifiyle okuduğunda anlama güçlüğü çeken muhalefete de bir göndermede bulunuyorum. Bu kadar üretimi yapan o zaman kim? Bu ülkenin aziz üreticileri, çiftçileri. Allah bütün üreticilerimizden, çiftçilerimizden razı olsun.”

“Dün çıkan bir tebliğ ile ithalata yüzde 10’luk bir gümrük vergisi koyduk”

Üreticiyi mağdur etmeyecekleri ve yanında olacaklarına vurgu yapan Kirişci, “Dün çıkan bir tebliğ ile ithalata yüzde 10’luk bir gümrük vergisi koyduk. Bunun yetersiz kalması durumunda alacağımız başka tedbirler de var. Onları da devreye koyacağız. Herhangi bir şekilde üreticimizin mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bundan dolayı da şimdiden üretici kardeşlerime lütfen panik yapmayın, lütfen telaşlanmayın. Biz sizin yanınızdayız. Bu zamana kadar 20 yıldır yanınızda olmuş bir lider, Cumhurbaşkanımız var ve bu Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çiftçilerimize sahip çıkmaya ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye Allah’ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan bu kışı atlatabilecek”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu tip projeleri desteklemeye devam edecekleri mesajını veren Mustafa Varank ise şunları söyledi:

“Biz özellikle pandemiyle, savaşlarla ve enerji kriziyle çalkalanan dünyada, türbülansa giren dünyada tarımın ve gıdanın ne kadar stratejik olduğunu görerek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarımı bu sene daha fazla el üstünde tuttuk. Kirişci Bakanımızın gayretleriyle çiftçimiz bu işten memnun. Tarımdaki Ar-Ge’yi bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz desteklemeye devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte sektörleri desteklemeye devam edeceğiz ve Türkiye Allah’ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan bu kışı atlatabilecek.”

Bakanlar Kirişci ile Varank, konuşmalarının ardından ayçiçeği tarlasında hasat yaptı, elde edilen ürünleri inceledi.