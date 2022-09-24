Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Memleketimiz kendi adıyla anılan bu güzel biber ile ilgili biberin her türlüsünü yetiştiren bir il olarak anılacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Memleketimiz kendi adıyla anılan bu güzel biber ile ilgili biberin her türlüsünü yetiştiren bir il olarak anılacak” dedi.

Memleketi Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesindeki Kapıçam mevkiindeki biber hasadı şenliğine katılan Bakan Kirişci ve eşi Hanife Kirişci beraber tarladan biber hasat etti.

Maraş Biberinin kent adına önemli bir ürün olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, “Biz kent tarımına bakanlık olarak önem veriyoruz. Bu konuda kampanya da başlattık. Bizim çocukluk yıllarımızdaki biber kurutma geride kaldı. Olabildiğince hijyen kurallarına bizim buralarda dikkat edilmesi ve gıda güvenirliliği adına hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Gıdaya dönüştürülürken ara da bir sanayi de var ve biber ile ilgili atıl bir kapasite olduğunu da biliyorum. Bu konularda da bizim üretimimizi artırıyor olmamız lazım. Ya da bu alanda faaliyet yapan üretim yapanları değiştiriyor dönüştürüyor olmamız lazım. Memleketimiz kendi adıyla anılan bu güzel biber ile ilgili de biberin her türlüsünü yetiştiren bir il olarak anılacak” diye konuştu.