Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, serası zarar gören çiftçiye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, meydana gelen hasarla ilgili bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, serası zarar gören çiftçiye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, meydana gelen hasarla ilgili bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya’da etkili olan kuvvetli yağış sonrası sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine geldi. Kumluca’da geçtiğimiz gün yaşanan ve ardında birçok maddi hasar bırakan sel felaketi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, afet koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası zarar gören seraları gezen Bakan Kirişci, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Beraberinde Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu ve Tuba Vural Çokal ile Kum Mahallesi’nde bulunan tarım arazilerini inceleyen Bakan Kirişci, bölgeyi dron yardımıyla görüp bilgi aldı.

"Ne insani ne İslami bir yaşam bu"

Selden etkilenen arazi içerisindeki bir eve ziyarette bulunan Bakan Kirişci, 3 çocuğu ile birlikte yaşayan ev sahibi Arife Köken’e de geçmiş olsun dileklerini ileterek, evin son haliyle ilgili, “Ne insani ne de İslami bir yaşam bu” dedi.