Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu önce pandemi döneminde ardından da Rusya-Ukrayna savaşında öğrendik. Koridorun adı enerji koridoru, su koridoru değil, koridorun adı tahıl koridoru. Bunun üzerinde durulması gerektiğini belirtmek isterim” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu önce pandemi döneminde ardından da Rusya-Ukrayna savaşında öğrendik. Koridorun adı enerji koridoru, su koridoru değil, koridorun adı tahıl koridoru. Bunun üzerinde durulması gerektiğini belirtmek isterim” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da bir otelde düzenlenen Yapay Zeka Politikaları Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında TEKNOFEST kuşağının önemine vurgu yapan Kirişci, teknolojinin tarımdaki önemine değindi.

Teknoloji ve bilimin kendisini sürekli yenilediğini, bunun ıskalanmaması gerektiğini ifade eden Bakan Kirişci, “Mutlaka bunlara uygun davranışlar sergilememiz lazım. Bizim yapay zekaya direnmek yerine yapay zeka ile ilgili gerekli adımları zamanında, yerinde ve dozunda atıyor olmamız lazım” diye konuştu.

Yapay zeka ile birlikte teknolojideki gelişmelerin daha nitelikli olacağını söyleyen Kirişci, “Ama yapay zekadaki gelişmeyi sağlayacak olan da insanların dökeceği alın teri değil akıl teri olacaktır. Yapay zeka istihdamı geriletiyor veya azaltıyor gibi olsa da yeni istihdam alanlarının önünü açacaktır. Bu teknolojik gelişmelerin daha büyük, nitelikli ve kaliteli üretimi yapmamıza imkan sağladığını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Koridorun adı enerji koridoru, su koridoru değil, koridorun adı tahıl koridoru”

Tarımın stratejik öneminin altını çizen Bakan Kirişci, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konularda çok büyük bir duyarlılık içindeyiz. Çünkü tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu önce pandemi döneminde ardından da Rusya-Ukrayna savaşında öğrendik. Koridorun adı enerji koridoru, su koridoru değil, koridorun adı tahıl koridoru. Bunun üzerinde durulması gerektiğini belirtmek isterim. Teknoloji önemli ama tarım da önemli. En güzeli teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmak ve her türlü hassasiyeti teknolojiyi de dikkate alarak mutlaka ortaya koymak ve sergilemektir” dedi.

“Tarım ve ormancılık alanında ürettiğimiz teknolojilerin fazlasını vatandaşlarımız görecek”

Kirişci, şöyle devam etti:

“Çevreyi gözeten, kaliteyi artıran ve verimi en üst noktaya taşıyan teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Bunların bir kısmını kullanıyoruz. Bir kısmını da kısa süre içerisinde tarım ve ormancılık alanında daha fazlasıyla bütün ülke vatandaşlarımız görüyor olacak. Biz şu anda bile orman gibi ülkemizin 3’te birini oluşturan bir alanda insansız hava araçlarımız sayesinde 100 kilometreye yakın çember içerisinde bütün bilgileri komuta kontrol merkezi çalışanlarımıza ulaştırmakta ve onların karar vermelerini kolaylaştırmaktayız.”

Programa Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ile Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik da katıldı.

Yapay Zeka Politikaları Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Bakan Kirişci’nin konuşması sonrası basına kapalı olarak devam etti.