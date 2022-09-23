Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Kars’a gelen Bakan Kirişci, Türkiye genelinde hayvan başına 370 TL buzağı desteğini 500 TL’ye yükselttiklerinin müjdesini verdi. Kirişci, 22 ilde buzağı başına ilave 100 TL olan desteği, yüzde 100 artırarak 200 TL’ye yükselttiklerini ve 22 ilde yetiştiricilerin buzağı başına toplamda 900 TL destek alacaklarını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene katılan Bakan Kirişci, “2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde hayvan başına 370 TL buzağı desteğini 500 TL’ye yükseltiyoruz. Ayrıca Türkiye genelinde suni tohumlamadan doğan buzağılara bu da bir teşvik unsurudur. Doğan buzağılara ilave 200 TL de ödeme yağacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kirişci, sözlerinin devamında “Bakanlığımızın yetiştirici olarak belirlediği Kars da bunun içerisindedir. 22 ilde buzağı başına ilave 100 TL olan desteği yüzde 100 artırarak 200 TL’ye yükseltiyoruz. 22 ilde yetiştiricilerimiz buzağı başına toplamda 900 TL destek alacaklardır. Suni tohumlamada doğmuş buzağılar olmak kaydıyla, bu da hayırlı uğurlu olsun. Gelelim Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme desteğine bu da 125 TL’ydi. Bunu da 200 TL’ye çıkarıyoruz. Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteğini işletme başına 6 bin TL’den 12 bin TL’ye çıkarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bakan Kirişci’nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın ve tarım sektörü temsilcileri katıldı.