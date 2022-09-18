Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, "Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi daha da artırmak amacıyla başta buğday ve arpa olmak üzere hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.