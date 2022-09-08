Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hırvatistan Tarım Bakanı Marija Vuckovic ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hırvatistan Tarım Bakanı Marija Vuckovic ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geldiği Hırvatistan’daki temaslarını sürdürüyor. Hırvatistan Tarım Bakanı Marija Vuckovic ile bir araya gelen Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hırvatistan Tarım Bakanı Marija Vuckovic ile ülkelerimiz arasındaki iş birliklerine dair istişarelerde bulunduk" dedi.