Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Edirne Valiliği’ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Edirne Valiliği’ni ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Kırbıyık ve öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Kirişçi, öğrencilere hediye verdi. Tarım ve Orman Bakanı Prof Dr. Vahit Kirişçi, daha sonra Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Kirişçi, kentte yapılan çalışmalarla ilgili Vali Kırbıyık’tan bilgi aldı.

Toplantıda yer alan ilgili kurum müdürleri de çalışma ve projeleri ile ilgili hazırladıkları dosyaları Bakan Kirişçi’ye iletti.