Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün Türkiye’de pandemiye, küresel ısınmaya, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen tek bir ürünün rafta yokluğu hissedilmiyorsa bunu üreticiye borçlu olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün Türkiye’de pandemiye, küresel ısınmaya, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen tek bir ürünün rafta yokluğu hissedilmiyorsa bunu üreticiye borçlu olduklarını söyledi.

Adana’da bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı, 150 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, oda ve borsaların katkılarıyla düzenlenen 15. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Adana Sera-Bahçe 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı’nın açılış töreni TÜYAP Uluslararası Fuar Alanı’nda yapıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Akdeniz’in en büyük deltalarından biri olan Çukurova’da böylesine önemli bir fuarı açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi TÜYAP olarak, Türkiye’nin dört bir yöresinden tarım firmalarını fuarlarımızda bir araya getirerek hem çiftçilerimizin hem profesyonel ziyaretçilerimizin ihtiyacı olan ürünlere ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. Adana’ya ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Amacımız, Adana’nın ekonomisine katkının yanında, çiftçilerimizin güncel teknolojileri yakalaması firmalardan verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından bilgiler alması, Türkiye’nin tarımsal girdisi için de çok önemli” dedi.

Fuarın açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyleyerek, “Tarım vazgeçilmez bir sektördür. Bunun herhangi bir şekilde ikamesi söz konusu değildi. 20 yıl boyunca iktidar olarak bu gerçekliği dikkate alarak kendi alt yapı ve üst yapımızı sürekli geliştirdik. Arazi toplumlaştırılmasından sulanabilir alanlara tarımsal mekanizasyondan üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesine, kırsal turizmden bütün faaliyetlere tarımla ilgili faaliyetlere sürekli destek verdik. 2002 yılında iktidara geldiğimizde verilen destek miktarı 1.8 milyar lira. Bu yılın sonu itibariyle 39.2 milyar lira. Hele bu yıl toprak mahsulleri ofisimiz aldığı ve ödemesini yapıp da bakiyesi kalan kısmı da var o ödemeleri de günü geldiğinde yapacak yaklaşık 50 milyar liralık alım yaptı. Buğdayından arpasına mercimeğinden nohutuna. Karadeniz bölgesi için fındığı, Ege bölgesi için üzümü alıp üreticilerimize bu konularda yardımcı olmanın gayreti içerisinde oldu” diye konuştu.

Adana’da her 4 çiftçiden biri tarım sigortası yaptırıyor

Bugün Adana’da her 4 çiftçiden birinin tarım sigortası yaptırdığını ifade eden Kirişci, “Türkiye ortalaması yüzde 21.4 Adana’da yüzde 25’in üzerinde. Yeter mi? Hayır yetmez. Bu Adana’ya ve Adanalıya yakışmıyor. Ben istiyorum ki 64 bin çiftçimizin 33 bini ÇKS’ye kayıtlı, hepsi kayıtlı olsun” dedi.

“Ekilmeyen alanların ekimini teşvik ediyoruz”

Ekilmeyen alanlar olduğuna değinen Bakan Kirişci, “Bize ’zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman’ diyerek türkülerle doğru yoldan başka yollara sevk edenler bize getirdiler margarini dayadılar. Onun benzerini kırsaldan yokluk nedeniyle kentlere göçmeye zorladılar ve kentlerin çevresinde varoşlar oluşturduk. Bu ister istemez üretim yapılması gereken yerleri terk ettiğimiz anlamına geldi. Sonra şehre geldik şehrin bir kültürü var şehrin kültürü ile adeta kafa kafaya geldik. Çünkü şehir kültürü ile kırsalın kültürü örtüşmez. Ama şu anda kırsala yeniden dönüşü başlatıyoruz. O ekilmeyen alanlarla ilgili şu anda verdiğimiz örneğin tohumluk desteğiyle yüzde 75’e kadar sübvansiyonlu tohumluk desteğiyle o ekilmeyen alanların ekimini teşvik ediyoruz” diye konuştu.

“Bu ülkenin üreticisine borçluyuz”

Kirişci, üreticinin önemine dikkat çekerek, “Bugün Türkiye’de pandemiye, küresel ısınmaya, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen tek bir ürünün rafta yokluğu hissedilmiyor ise bunu bu ülkenin üreticisine borçluyuz. Bu üreticiye bu çalışma imkanını sunan hükümete borçluyuz. Tabii ki burada fuar önemli, tarım fuarı olması benim açımdan çok önemli. Gençlerin ilgisini de tarıma çekmemiz ve stratejik ürünlere önem vermemiz gerekiyor. Pandemi sonrasında şimdi fuarda şenlik var, fuarda bir doluluk var. Komşu ve civar illerden gelen ziyaretçileri arttırmamız lazım, bu aynı zamanda bir turizmdir” dedi.