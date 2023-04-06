Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Kandil’in uzantısı olan HDP’nin seçimle ilgili bildirgesine baktığınızda zaten her şey açık ve aşikar. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermeyin” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın programı kapsamında AK Parti Aydın İl Başkanlığını ziyaret etti. Aydın’ın tarım, sanayi ve turizm açısından önemine değinen Bakan Kirişci, son 20 yılda Aydın’a 38 milyar liraya yakın destek verdiklerini kaydetti.

“14 Mayıs Türkiye’nin dünyada küresel bir oyuncu olmasını isteyenler ile bundan rahatsız olanların seçimi olacak”

Konuşmasında 14 Mayıs’ın tarihçesinden ve bu tarihe tevafuk eden 14 Mayıs seçimlerinin öneminden söz eden bakan Kirişci, "Bu tarih bizi 73 yıl öncesine götürüyor. Bir demokrasi şehidinin, rahmetli başbakanımız Adnan Menderes’in de ’yeter söz milletindir’ dediği tarih 14 Mayıs’tı. Tevafuken şimdi de önümüzde bir 14 Mayıs var. Demokrasi ve hukuk devletinden yana olanlarla bu ülkenin sadece kendi coğrafyasında değil, dünyada da küresel bir oyuncu olmasını isteyenler, bunun devam etmesini isteyenlerle, bundan rahatsız olup başka çevrelerle iş tutanlar ve bu ülkenin yeniden o karanlık günlere dönmesini arzu edenlerin, onların işbirlikçilerinin kararlarının sandığa yansıyacağı gün olacaktır 14 Mayıs. Biz aziz milletimizin bu konudaki ferasetine, basiretine, kararlılığına güveniyoruz. Bunlara geçit vermeyeceğini biliyoruz. Artık bu ülkeyi bölmek isteyenlerle olan aleni işbirliklerine de duyan duymayan herkes şahit. Herkes görüyor, herkes biliyor. Kandil’in uzantısı olan HDP’nin seçimle ilgili bildirgesine baktığınızda zaten her şey açık ve aşikar. Feraset sahibi milletimiz bunların bu umutlarını boşa çıkaracaktır. Bu seçimin ülkemizin bundan sonraki 100 yılı için yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz” dedi.

“Köy evlerinin bir kısmı bayramdan önce depremzedelere teslim edilecek”

Konuşmasında 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden ve deprem sonrası çalışmalardan da söz eden Bakan Kirişci, “Depremde 50 binden fazla vatandaşımızı rahmeti rahmana uğurladık. 110 binin üzerinde yaralılarımız var ama devletimiz büyük, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, önderliğinde kararlı ve hızlı adımlarını atıyor. Yaralar hızla sarılıyor. Artık bugün konteyner kentleri de yavaş yavaş konuşmaktan uzaklaşır ve kalıcı konutlara geçmeyi konuşur hale geldik. İnşallah bayramdan önce bir kısım köy evlerinin depremzede kardeşlerimize de teslimatları yapılmış ve onlar da bayramlarını bu yeni evlerinde yeni ikametgahlarında geçiriyor olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Tarımda herkesin mutlu olduğu planlı döneme giriyoruz”

Yeni yasalaşan mevzuatla Türkiye’de ‘planlı tarım’ döneminin başladığını ve bu sistemle herkesin mutlu olacağına inandıklarını kaydeden Bakan Kirişci, “Yeni dönemde, kimin neyi ne kadar istediği değil, kamunun, ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak üretilecek. Hangi ürünü nerede, hangi şartlarda üretilmesi gerektiğini artık bu kanun bizlere emrediyor. Bu çerçevede de üretenin, ürettiğinden dolayı çok daha mutlu olacağı, bu üretilenleri de üretim kalitesi, standardı, diğer yönleri itibarıyla da alıcı konumundakileri de mutlu edecek bir planlı dönem yürürlüğe girmiş oldu. Yıllardır sözleşmeli üretim modelini hayal ettik. İnşallah bu da hayata geçmiş olacak. Bu kanuni düzenleme tarım alanında bir devrim olacak” dedi.