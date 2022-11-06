Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gelecek yılı ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırdıkları döneme gireceklerini belirterek, ”Artık küresel bir oyuncu haline gelmiş bir Türkiye var. Siyasi görüşlerimiz, etnik ve mezhep farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüyoruz. Ancak ortak noktamız, ülkenin geleceği ve refahı olmalıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gelecek yılı ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırdıkları döneme gireceklerini belirterek, ”Artık küresel bir oyuncu haline gelmiş bir Türkiye var. Siyasi görüşlerimiz, etnik ve mezhep farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüyoruz. Ancak ortak noktamız, ülkenin geleceği ve refahı olmalıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana’da sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Devlet Su İşleri’ne ait tesiste yapılan toplantıda konuşan Bakan Kirişçci, ”Artık ülkeler değil, şehirler hatta ilçeler yarışıyor. Biz kendi teşvik uygulamalarımızı da ilçeler düzeyine indirdik. Türkiye, inşallah gelecek yıl Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutluyor olacak. Ben 68 değil, 78 kuşağıyım. Çukurova Üniversitesi’nde okurken, ya kaldığımız ev ya da bindiğimiz servisimiz taranırdı. Bunları yaşamış bir kuşak olarak, bizim enerjimizi başka alanlarda heba ettiklerini gördük. Artık inovatif düşünen, gençlik dinamizmiyle bu ülke ve dünya için bir şeyler yapmaya çalışan bir kuşak ortaya çıktı. Elimizdeki manivelaları iyi kullanırsak, ülkemizin önü açık. Çünkü bu ülkede üretmek isteyen bireyler, onlara destek olmak isteyen de bir iktidar var. Türkiye’yi bir dünya markası yapmak isteyen bir Cumhurbaşkanımız var” dedi.

"Ortak noktamız, ülkenin geleceği ve refahı olmalı"

Gelecek yılı ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırdıkları döneme gireceklerini belirten Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

”Artık küresel bir oyuncu haline gelmiş bir Türkiye var. Siyasi görüşlerimiz, etnik ve mezhep farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüyoruz. Ancak ortak noktamız, ülkenin geleceği ve refahı olmalıdır. Ukrayna’nın elinde 35 milyon ton civarında mısır, soya, ayçiçek yağı gibi ihraç edemedikleri ürünler vardı. Bugün baktığımızda 431 gemi, ‘Tahıl Koridoru’ndan geçerek 10,1 milyon ton ürünü dünyaya ulaştırmış oldu. Bu ürünlerin yüzde 61’i Avrupa ülkelerine, yüzde 21’i Asya ülkelerine, yüzde 13’ü Afrika ülkelerine gönderildi ve piyasaya girdi. Bu gelişim, moderatör görevi üstlenen bir Türkiye ve Cumhurbaşkanımız olmasaydı, olmazdı. Geçtiğimiz gün Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Paris’te toplantısı vardı. Orada Tahıl Koridoru ve Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle yeniden açılıp, sevkiyatın devam etmesi konuşuldu. OECD’nin gündemi bizdik. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşundan kaynaklı, dünyanın konuştuğu bir ülke vardı.”

Bakan Kirişci, Türkiye, büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade ederek, "Biz bu gelişimi Adanalılar olarak iyi değerlendirmek durumundayız. Bazen geriden gelmek avantajdır. Elektrikli otomobil serüveninde yaya ve geride kalmadık. Mart ayında da vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Buna benzer girişimlerimiz de devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna tarım bakanıyla telefonda görüştüm. Bana ‘Sığınaktayım. Ama dışarıdakiler sizin ‘Bayraktar’ınız sayesinde rahatlar’ dedi. Bunlar duygulandıran şeyler” dedi.