Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, daha önce 76 lira olan dekar başı desteğini 271 liraya çıkardıklarını belirterek, "Yüzde 256’lık, yaklaşık üç buçuk kat artış. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, daha önce 76 lira olan dekar başı desteğini 271 liraya çıkardıklarını belirterek, "Yüzde 256’lık, yaklaşık üç buçuk kat artış. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak üzere Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde bulunan Amik Ovası’nda pamuk hasadına katıldı. Çiftçilerle bir araya gelen Bakan Kirişci, Türkiye’nin dünyada pamuk üreten 7 ülkeden biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin pamuk üretiminde 7. sırada ancak verimde 3. sırada olduğunu belirten Kirişci, “Malumlarınız olduğu üzere dünya pamuk üretiminde yüzde 80 gibi önemli bir bölümünü bizim de içinde yer aldığımız 7 ülke gerçekleştiriyor. Bunların başında Çin yüzde 23 ile birinci sırada. Bunu yüzde 21 ile Hindistan, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve yüzde 3’lük bir pay ile de Türkiye olarak biz üretiyoruz. İhtiyacımızın tamamını üretemediğimiz için ithal ediyoruz. Bu manada da dünya genelinde 5. sıradayız. Fakat bir taraftan da ihracatımız var. Bu konuda da 11. sırada olduğumuzu belirtmek isterim. 2021 yılında üretimimiz 2 milyon 250 bin ton idi. Bu yılın tahmini TÜİK tahminini söylüyorum yine. Birinci tahminine göre de bir önceki yıla göre yüzde 11.1 artarak 2 buçuk milyon ton düzeyinde bir üretim beklediğimizi belirtmek istiyorum. 2021 yılında Hatay’da 389 bin 619 ekim alanından dekarda ortalama 539 kilogram verimle 210 bin 102 ürün elde edilmiştir. Ülkemizdeki pamuğun yüzde 9.3 gibi önemli bölümü. Yani yaklaşık yüzde 10’nu diyebiliriz burada üretilmektedir. 2022 yılında dekardan ortalama 500 kilogram ile 277 bin tonluk bir üretimi beklediğimizi de belirtmek isterim. Bugün de özellikle bizim mazot ve gübre desteği noktasında bu 2022 ürünüyle ilgili bunu da buradan güzel ilimizden, Hatay’ımızdan. çiftçilerimizi de ilgilendiren bu konuyu paylaşalım istiyoruz. Öncelikle 2021 yılındaki rakamları bir hatırlatma babından ifade etmek isterim. Malumlarınız olduğu üzere mazot içinde 68 Türk Lirası, gübre için 8 Türk Lirası olmak üzere toplamda 76 Türk Lirası dekar üzerinden destekleme ödemeleri yapıldı. Yeni ön görülen destek 2022 yılı hasadında ödenecek olan bir destek bu. 68 lira olan mazot desteğimiz 250 Türk lirası olacak. 8 lira olan gübre desteğimiz 21 lira olacak ve dolayısıyla daha önce 76 Türk Lirası olan dekar başı desteğimiz 271 lira gibi bir düzeye çıkmış olacak. Yüzde 256’lık yaklaşık üç buçuk kat artış. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bakan Kirişci, sertifikalı tohumun önemine de dikkat çekerek, “Yine bilindiği gibi verimliliği arttırmanın en önemli unsurlarından birisi de biz hükümet olarak geldiğimiz günden beri sertifikalı tohumluk, sertifikalı tohumluk diyoruz. Çünkü herhangi bir tohumluğu kullanmak yerine ne olduğu bilinen, seceresi bilinen, verimliliği noktasında da kendini kanıtlamış, ispatlamış bir tohumu kullanmamız, biz üreticiler için önemlidir. Ülkemiz üretimi açısından da önemlidir. Son 20 yılda, sertifikalı tohumluk üretiminde tam 9 kat artış sağladık. 2021 yılı üretimimiz 1 milyon 324 bin ton düzeyine ulaştı. Ülkemizde kullanılan tohumların yüzde 96’sını artık bu ülkede üretir hale geldik. Son yirmi yılda sadece üretmekte de yetinmedik bir de 13 kat artış sağladık. 2021 yılı ihracat rakamımız 215 milyon dolar, 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bu ülke üretiyor. Üretmeye de devam edecek. Tabii ki ihracat yapıyoruz. İthalat da var. İhracatın ithalatı karşılama oranı nedir denilebilir? 2002 yılında yüzde 31 idi. Ama şu anda yüzde 94’ler düzeyine çıkmış bulunuyor. Hedefimiz bunun yüzde 100 ve daha sonra da üzerine çıkmaktır. Mevcut buğday, arpa, çavdar, yulaf, ve çeltik malumlarınız olduğu gibi destek noktasında sertifikalı tohum desteğimiz 24 Türk lirası dekar başına. Yeni öngörülen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik 24’tü ya bu zamana kadar. Şimdi biz 50 Türk Lirası’na dekar başına çıkardık. Böylelikle yüzde 108’lilk bir artış sağlamış olduk" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci ve beraberindeki heyet daha sonra biçerdöver ve el ile pamuk hasadı gerçekleştirdi.