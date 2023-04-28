Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, altılı masanın PKK, PYD, FETÖ, bütün terör örgütleriyle, iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Bakan Kirişçi, "Dostlar, partimizin her kademesinde görev alan değerli dava arkadaşlarım, öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün gecikmiş olan Afyonkarahisar ziyaretimizi icra etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. 14 Mayıs’ta önemli bir seçim var. Seçim sürecinde de genel merkezimizden bizleri ısrarla talep eden illerimizin başında Afyonkarahisar’ımız geliyordu. Tabii ki bu reddedilecek bir davet değildi. Biz de burada bu süreçte bir katkımız olursa bundan mutluluk duyarız diye sizlerin arasındayız” dedi.

Altılı masanın toplantılarının aylarca sürdüğünü kaydeden Kirişçi; “Ama sürdürdükleri toplantılarda her meseleyi sözde müzakereyle bir zemine oturttuklarını ifade ederlerken ne hikmetse cumhurbaşkanı adayı konusunda bir anlaşmazlık çıktı. Uzlaşamadılar. Masadan kalktılar geri döndüler geldiler. Bu kumar masası, bu noter masası, tanımlamalarında bulundular ama ne oldu, ne bitti? Tekrar masaya geri dönüş yaptılar. Sonra beni falanca kişi ikna etti dedi. Ve çıkardıkları adayla ilgili de işte ittifakın açık, aleni ortaklarının kimler olduğu da anlaşıldı. Dolayısıyla burada PKK, PYD, FETÖ, bütün terör örgütleriyle, iş birliği içerisinde olduklarını artık el alem herkes görür hale geldi. Bundan dolayı da, 14 Mayıs başka bir önem arz eder pozisyona girdi. Tıpkı rahmetli Menderes’in 14 Mayıs 1950 de ‘Söz milletindir. Karar milletindir’ dediği gibi artık böyle bir evreye geldik. 21 yılda bu ülkenin kazanımlarını Türkiye yüz yılı vizyonu çerçevesinde yeni kazanımlar eklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde veyahut da bir cumhurbaşkanı adaylarının dahi nasıl belirlendiğini bildiğimiz bu yedili masaya bu ülkeyi teslim edeceğiz. Allah göstermesin onların görev alması, iş başı yapması durumunda bunların neler yapabileceklerini burada tek tek saymak mümkün. Ama ben bunları ifade etmekten bile milletim adına ürkerim, korkarım” dedi.