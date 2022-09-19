Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldi, Ağrı’da Gaziler Günü programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldi, Ağrı’da Gaziler Günü programına katıldı.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ağrı Valiliği ziyaretinin ardından Ağrı Ögretmenevinde il protokol üyeleriyle beraber şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmasında şehit ve gazi aileleri için sundukları imkanlardan bahsederek, “Milletimizin istikbali, devletimizin bekası için canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadelede, gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır bu kutlu toprakları, kan dökerek bize vatan kılan ecdadımızı ve şühedayı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Evlatları gazi ya da şehit olan tüm anneleri, babaları hürmetle, minnetle selamlıyorum. Rabbimden, yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde, Suriye’de, Irak’ta, Mavi Vatan’da, dünyanın birçok noktasında görev yapan Mehmetçik’e güç vermesini niyaz ediyorum. Allah, askerimizi, polisimizi ve vatan için vazifesini ifa eden tüm kardeşlerimizi her türlü beladan muhafaza eylesin. Sizlere, 85 milyonun huzuru ve refahı için gece gündüz çalışan, dünya krizlerle boğuşurken Türkiye’yi küresel bir güç haline getiren, bu aziz milletin menfaati ve istikbali neredeyse oraya koşan Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Bizler de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde üreticilerimizin önlerini açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. “Çanakkale geçilmez” dedirttiğimiz harpler ve sonrasında Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da tarihimiz için kritiktir.

Ve en son 15 Temmuz, yine bizim için bir dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz 2016’da ülkemizin bağımsızlığının tehlikeye düştüğünü gören herkes, vatanı müdafaa etmek için, bir an dahi çekinmeden sokaklara çıktı. O gece bu milletin vatan uğruna neler yapabildiğini tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz’da Gazi Meclisi’miz, hainler tarafından bombalandı ve bir kez daha gazi oldu. Aslında milletimiz topyekûn gazi bir millettir.

Gazilerimizin kendileri veya yakınlarından birine ve şehit yakınlarımıza kamuda istihdam imkânı getirdik. Bu çerçevede 47 binin üzerinde gazimiz ve gazi yakınımız ile şehit yakımızın kamuda istihdamını sağladık. Ücretsiz seyahat kartı verdiğimiz gazi ve gazi yakınımızın sayısı 210 bini geçti.

Bu kartlar aynı zamanda kamu kuruluşlarına ait sosyal tesislerden kurum personeli tarifesinden yararlanma hakkının kullanılabilmesine de imkân veriyor. Gazilerimizden ilaç, protez ve diğer tedavileri için katılım payı, ilave ücret gibi ek ödeme alınmıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun kredi, burs ve yurtlarından yararlanma konusunda gazilerimizin ve şehitlerimizin çocuklarının önceliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere; TOKİ konutlarında şehit ailelerine ve gazilerimize hak tanınmıştır. Bu hak Kıbrıs gazilerimize de verilmiştir. Ayrıca Şehitlerimizin hak sahipleri ile gazilerimize bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı sağlanmıştır. 2022 yılı için bu rakam 241 bin TL’dir. Hükümetimizin, devletimizin şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcunu ödeme konusunda en küçük bir tereddüdü olmamıştır, olmayacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; devletimizin sağladığı imkânlar sadece birer vefa göstergesidir, yoksa bir lütuf değildir. Asıl olan Rabbimizin katında ve milletimizin gönlünde sahip olunan makamlardır. Ne yaparsak yapalım sizlere olan borcumuzu ödememiz mümkün değildir. Dün topla, tüfekle yaptığımız mücadeleyi; bugün çok çalışarak, üreterek, ülkemiz için elimizi taşın altına koyarak devam ettirmek mecburiyetindeyiz.

Bu ülke için canlarını feda etmiş milyonlarca şehidimize ve canını tehlikeye atan gazilerimize vefa borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlayacağı 2023, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye yüzyılı olacaktır. Hiçbir düşmanca gayret, milletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüyüşünü kesintiye uğratamayacaktır. Bu milleti, hiçbir hain plan, yolundan döndüremeyecektir. Bin yılı aşkın süredir devam eden kardeşliğimiz, bizim en büyük zenginliğimizdir. Biz, ülkemizin potansiyelini biliyoruz, milletimize güveniyoruz. Evlatlarımızın daha iyisini başaracağından asla şüphe duymuyoruz.” İfadelerine yer verdi.