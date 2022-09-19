Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

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Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, il protokol üyeleri tarafından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında karşılandı. Daha sonra buradan Ağrı Valiliğine geçen Bakan Kirişci, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik toplantı salonunda protokol üyeleriyle değerlendirme toplantısına katıldı.