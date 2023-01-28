Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “12 Kez toplanmışlar masanın altı üstü bir masayı idare edemiyorlar. 13. Toplantıya kaldı diyorlar. 13 değil, 133 kere toplansanız sizin oradan istikrar çıkmaz, aday çıkmaz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “12 Kez toplanmışlar masanın altı üstü bir masayı idare edemiyorlar. 13. Toplantıya kaldı diyorlar. 13 değil, 133 kere toplansanız sizin oradan istikrar çıkmaz, aday çıkmaz” dedi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Bahçesi’nde AK Partili gençlerle buluşan Bakan Kirişci, 6’lı masaya yüklendi. 6’lı masanın aday çıkaramadığını hatırlatan Bakan Kirişci, “12 Kez toplanmışlar masanın altı üstü bir masayı idare edemiyorlar. 13. Toplantıya kaldı diyorlar. 13 değil, 133 kere toplansanız sizin oradan istikrar çıkmaz, aday çıkmaz. Takmışlar cumhurbaşkanımızın adaylığına. Madem cumhurbaşkanımızın aday olması sizin için kolay bir süreç olacaksa, cumhurbaşkanımızın adaylığına niye itiraz ediyorsunuz. Madem yenebileceğiniz bir aday ise niye korkuyorsunuz, niye onun aday olmasına mani olmaya çalışıyorsunuz. Siz kendiniz bir aday çıkaramıyorsunuz. Cumhur İttifakı’nın adayı, ‘cumhurbaşkanımızdır’ dediğimizde, ‘yok onu istemeyiz’ diyorsunuz. Peki siz adaysız bir seçim mi istiyorsunuz. Bunların kafaları çok karışık. Bir şeyleri olanların kafası karışık, onların kafasında bir şey de yok onu da söyleyeyim” dedi.

Muhalefetin yerlerde süründüğünü söyleyen Bakan Kirişci, “Bu ülkenin en büyük talihsizliği, böyle bir güçlü yönetim, istikrarlı bir yönetime ufak tefek yanlışları olduğunda veyahut alternatif çözümleri de olabilen bir muhalefet olmasını ben isterim. Muhalefet demokrasilerde en az iktidar kadar önemlidir. Ama bizim muhalefetin muhalefetlik ile hiç alakası yok. Yerlerde sürünüyorlar, ne halleri varsa görsünler. Ne diyelim biz işimize bakacağız. Yolumuza bakacağız, siz gençlere güveniyoruz. Her birimizin, ‘şu anda sadece oy vermek ile mükellefim’ demeyeceğiz. Bunun önemli bir seçim olduğunu, kritik bir seçim olduğunu ve bizim kadar sizin de çalışmanız gerektiğini size bir kez daha hatırlatmak isterim” dedi.