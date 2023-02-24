Diyarbakır’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "13 milyar 836 milyon 6 bin 715 TL’yi 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız" dedi.

Diyarbakır’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "13 milyar 836 milyon 6 bin 715 TL’yi 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır’daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ve verilen desteklere ilişkin açıklamada bulundu.

Art arda 9 saat arayla 2 büyük deprem yaşandığını hatırlatan Bakan Kirişci, ardından son 19 günde 8 binden fazla artçı deprem ve Hatay merkezli iki deprem daha yaşandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak da 4 bin 597 makine-ekipman ve 13 bin 598 personelle insanların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmalara destek olmakta olduklarını dile getirdi.

"Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz"

Deprem bölgesinin, verimli arazileri ve iklim yapısı ile gıda arz güvenliği için stratejik olduğunu açıklayan Bakan Kirişci, "Ülkemizde; hububat, bakliyat, yaş meyve sebze, kuru meyve üretiminde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. 11 ilde tarımsal üretime yönelik, eş zamanlı bütün destek ve planlama çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

2023 tarımsal üretim sezonunu sıkıntısız bir şekilde geçirmek için tedbirleri tek tek aldıklarını belirten Bakan Kirişci, "11 ilimizi kapsayan bu geniş alanda, yapacağımız planlama ve altyapımızla çiftçilerimize güçlü bir hizmet vereceğiz. Onun için bu bölge diğer yönleriyle olduğu gibi tarımsal üretimiyle de kendi haline bırakılmayacak kadar değerli ve önemlidir. Bu büyüklüğü rakamsal olarak da değerlendirecek olur isek, deprem bölgesindeki 11 ilin tarım sektörüne katkısı; tarımsal üretim alanının yüzde 17, çiftçilerimizin yüzde 14, tarımsal hasılanın yüzde 15, ekili alanın yüzde 16, bitkisel üretimin yüzde 17, canlı hayvan sayısının yüzde 18, çayır ve mera alanının yüzde 10, tarımsal ihracatımızın yüzde 22’si bu bölgede yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Bakan Kirişci, depremin olduğu ilk andan itibaren hem bölge halkının yaralarını sarmak hem de gıda arz güvenliğimizin teminatı olan bölgedeki aksaklıkları gidermek için 4 bakan yardımcısı, 8 genel müdür, 2 daire başkanı, 15 il tarım ve orman müdürüyle ve binlerce personelle birlikte deprem bölgesinin kılcallarına kadar hizmet götürdük ve götürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Deprem bölgesinde çiftçilere kol kanat germek için; ESK farklı fiyat uygulaması ile kesimlik hayvanları kombinalara yönlendirdiğini kaydeden Bakan Kirişci, sözlerine şöyle devam etti:

"ESK bölgede pazarlama imkânı olmayan sütlerin satılmasını ve üretime kazandırılmasını koordine ediyor. TİGEM gebe ve genç hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlendi. 13 bin 196 ton yem dağıtarak depremzede çiftçimizin acil ihtiyacını karşıladık. Barınakları yıkılan hayvan için 4 bin 399 hayvan çadırı dağıttık. Isınma ihtiyacı için 41 bin 61 ton odun verdik. Hayvan sağlığı için mobil veya seyyar veteriner klinikleri kuruyoruz."

"Sahipsiz hayvanlar için 50 bin ton mama dağıtımını AFAD ekipleri ile yapıyoruz"

Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve programlı aşılama faaliyetleri için 2 aşı firmasının aşıların üretimi ve tedarikini düzenli bir şekilde bölgeye sağlamakta olduğu bilgisini paylaşan Kirişci, "Sahipsiz hayvanlar için 50 bin ton mama dağıtımını AFAD ekipleri ile yapıyoruz. Depremde zarar gören işletme ve hayvanların tespitlerini yapıyoruz. Depremde telef olan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arılı kovanı bedelsiz temin edeceğiz. 11 ilde 1,5 milyon kovan için acil şeker ihtiyacını karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇKS başvurusunu yapıp vefat edenlerin mazot-gübre desteklerini mirasçılara nakit olarak ödeyeceğiz"

ÇKS güncelleme sürelerini 8 Mayıs 2023’e kadar uzattıklarını aktaran Bakan Kirişci, "Bazı destekleme başvuru sürelerini uzattık. Bu kapsamda; organik tarım 8 Mayıs 2023, iyi tarım uygulamaları 8 Mayıs 2023, toprak analiz desteği 31 Mart 2023, yağlı tohumlu bitkiler fark ödeme desteği 2 Mayıs 2023, ÇKS başvurusunu yapıp vefat edenlerin mazot-gübre desteklerini mirasçılara nakit olarak ödeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

TMO’nun afet bölgesinde hububat ve baklagil alımında kota ve cins ayrımı yapmadan alım yapacağını söyleyen Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireysel Sulama Sistemleri başvurusunu 8 Mayıs 2023’e, Kırsal Kalkınma Yatırım başvurusunu 11 il için 8 Mayıs 2023’e kadar uzattık. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’ye olan sübvansiyonlu kredi borçları 1 yıl ertelendi. Yine deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitlerini 31 Aralık 2023’e kadar erteledik. Bu kredilerden yararlanan köylülerimizin borçlarına erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk etmeyecek. Depremden etkilenen kırsal kesime ilk etapta 70 bin köy evi inşa edeceğiz."

Bugün, 81 il için öne çekilen destekleme rakamlarını paylaşan Bakan Kirişci, "11 kalemde destekleme ödemesini bugün itibarıyla yapacağız. Bu kapsamda; 2 milyon 167 Bin 958 üreticimize mazot ve gübre desteği kapsamında 12 milyar 508 milyon 946 bin 845 TL, 238 bin 93 üreticimize yem bitkileri üretimi desteği kapsamında 733 milyon 574 bin 582 TL, 634 yetiştiricimize su ürünleri desteği kapsamında 119 milyon 344 bin 310 TL, 26 bin 329 yetiştiricimize anaç koyun-keçi desteği kapsamında 191 milyon 991 bin 600 TL, 62 bin 606 yetiştiricimize buzağı desteği kapsamında 127 milyon 6 bin 325 TL, 8 bin 909 yetiştiricimize sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında 57 milyon 952 bin TL, 9 bin 993 yetiştiricimize arıcılık desteği kapsamında 36 milyon 615 bin 320 TL, 4 bin 923 yetiştiricimize çiğ süt desteği kapsamında 33 milyon 474 bin 883 TL, bin 54 yetiştiricimize besilik erkek sığır desteği kapsamında 22 milyon 835 bin TL, 47 yetiştiricimize hastalıklardan ari işletme desteği kapsamında 3 milyon 937 bin TL, 21 yetiştiricimize hayvan gen kaynaklarını koruma desteği kapsamında 318 bin 850 TL olmak üzere toplam 13 milyar 836 milyon 6 bin 715 TL’yi 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız" ifadelerine yer verdi.

"70 ilimize sadece mazot-gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacak"

Mazot ve gübre desteğinin afet bölgesindeki illere nakdi verileceğini aktaran Bakan Kirişci, "Diğer 70 ilimize sadece mazot-gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacak. Afet bölgemiz en düşük seviye olan 0 rakımdan bölgedeki en yüksek rakım olan 2 bin rakıma varan yerler bulunmaktadır. Bu durum aynı anda bölgede dört mevsimin yaşanmasına imkân vermekte. Böylece tarım desenini önemli ölçüde etkilemektedir. Deprem bölgesinin; kimi yerinde hasat yapılmakta, kimi yerinde gübreleme ve ilaçlama, kimi yerinde budama, kimi yerinde ekim ve dikim yapılırken, kimi yerinde ise hala çiftçimiz ne ekeceğini planlamaktadır. Bir de yaşadıkları büyük afetten dolayı her şeye ihtiyaçları olduğu gibi nakit paraya da ihtiyaçları olduğunu biliyoruz" sözlerini kullandı.

Bu nedenle bu zor durumda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 2022 yılından itibaren ayni olarak ödenen mazot-gübre desteğini depremden etkilenen 11 ile nakit ödeme kararı aldıklarını kaydeden Bakan Kirişci, "Bu kapsamda; 301 bin 472 üreticimize mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyar 861 milyon 743 bin 200 TL, 9 bin 830 üreticimize yem bitkileri üretimi desteği kapsamında 41 milyon 92 bin 146 TL, 113 bin 861 yetiştiricimize hayvancılık destekleri kapsamında 473 milyon 812 bin 128 TL, 112 yetiştiricimize su ürünleri desteği kapsamında 38 milyon 80 bin 132 TL olmak üzere toplam; 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL’yi 425 bin 275 depremzede çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız. Nakit olarak destek paralarını çekebilecekler" dedi.

Bakan Kirişci, sözlerini Diyarbakır’a dair rakamları vererek tamamladı. Kirişci, "Diyarbakır’da mazot ve gübre desteği, hayvancılık desteği ilave olarak yem bitkisi destekleriyle birlikte toplamda 601,1 milyon TL bugün itibarıyla çiftçilerin hesabına geçmiş bulunmakta" şeklinde konuştu.

Bakan Kirişci’ye Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, kaymakamlar, komutanlar, kurum ve daire amirleri eşlik etti.