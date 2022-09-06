Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı ’Aydın’ paylaşımı dikkat çekerken, geçtiğimiz dönem Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsü içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 bin 984 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu ile ilgili övgüyle bahseden Bakan Kasapoğlu, “Bir yurttan çok daha fazlası” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı ’Aydın’ paylaşımı dikkat çekerken, geçtiğimiz dönem Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsü içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 bin 984 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu ile ilgili övgüyle bahseden Bakan Kasapoğlu, “Bir yurttan çok daha fazlası” dedi.

İçerisinde spor ve sosyal tesisleri ile öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarını destekleyici hizmetleri bulunduran yurt, aynı zamanda sergi alanı, konferans salonu, çalışma atölyesi salonları, mescit, berber, terzi, market gibi olanaklarıyla da öğrencilerin yaşamsal ihtiyaçlarına cevap veriyor. Berin Menderes Öğrenci Yurdu’nun gençleri beklediğine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Aydın, Bir yurttan çok daha fazlası. Yeni eğitim döneminde eşsiz doğası, genç ofisi ve içerisinde bulunan sosyal alanları ile 2 bin 984 kişi kapasiteli Berin Menderes Öğrenci Yurdu’muz gençlerimizi bekliyor. Aydın yeni döneme hazır” dedi.