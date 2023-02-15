Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor’un İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı maç öncesi taraftarları hatıra bilet almaya davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor’un İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı maç öncesi taraftarları hatıra bilet almaya davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından Trabzonspor-Basel maçıyla ilgili taraftarlara seslenerek, "Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte’yiz diyorum!" dedi.