Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telekonferans ile katıldığı, ‘Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte Kayseri Erciyes Kampında’ programı ile hem meslektaşlarıyla hem de geleceğin hekimleriyle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telekonferans ile katıldığı, ‘Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte Kayseri Erciyes Kampında’ programı ile hem meslektaşlarıyla hem de geleceğin hekimleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3’üncüsü düzenlenen “Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte Kayseri Erciyes Kampında” programı Gençlik ve Spor Erciyes Kamp Merkezi’nde gerçekleşti. Gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Dr. Gülsemin Ertürk Çelik, Prof. Dr. Cihan Aksoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve gençler katıldı.

Doktor Başkan Büyükkılıç, hem meslektaşlarıyla hem de geleceğin hekimleriyle buluşarak, bu tür etkinlikleri önemsediğini belirtti. Büyükkılıç, hekimlerin toplum önünde olduğunu ifade ederek hem doktor hem de başkanlık dönemlerinde yaşadığı tecrübeleri paylaştı. Başkan Büyükkılıç, genç hekimlere nasihatlerde de bulunurken, Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Dr. Gülsemin Ertürk Çelik ise gençlerde sağlık bilincinin geliştirilmesi için Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte kampı hakkında bilgiler verdi.

Bakan Kasapoğlu, programa telekonferans ile katıldı

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da telekonferans bağlantısı ile katıldı. Bakan Kasapoğlu, kamp hakkında bilgiler vererek, “Kayseri Erciyes kampımızın hayırlar getirmesini diliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızı görüyorum, ev sahipliğinden ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir birlikteliğe vesile oluyorlar. Özellikle Kayseri, özel illerimizden birisidir. Gençlerimizin bu anlamdaki etkinliklerimize olan ilgisi bize ayrı bir mutluluk konusudur. Genç hekim adaylarına şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu’dan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Başkan Büyükkılıç, Bakan Kasapoğlu’na selamlarını ve saygılarını ileterek, “Bizleri genç meslektaşlarımızla buluşturduğunuz için minnet duyuyoruz, iyi ki varsınız. Gençleri yüreklendirmek, onları ümitlendirmek, böyle projeleri hayata geçirmek ne kadar güzel, sizleri kutluyorum” dedi. Bakan Kasapoğlu da “Bu anlamda her zamanki sıcaklığınızdan, samimiyetinizden dolayı özellikle şükranlarımızı sunuyoruz. Bir hekim ağabey olarak bulunmanız için de ayrı mutluluk duyduk” şeklinde konuştu.

Genç Hekimler Çalıştayı çerçevesinde 20-24 Ocak tarihlerinde Kayseri Erciyes’te düzenlenen kamp, gençlerin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif yönden gelişimlerine, boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine ve farklı illerden gelen arkadaşlarıyla bir kardeşlik iklimine imza atmalarına imkân sağlıyor.