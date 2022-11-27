Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Uşaklı vatandaşlara yeni stat müjdesi vererek çalışmalara başlandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Uşaklı vatandaşlara yeni stat müjdesi vererek çalışmalara başlandığını söyledi.

Uşak Merkez’de bulunan Kalfa Korusu’nda yapımı başlanılan Çocuk Kent Merkezi’nin temel atma programı gerçekleştirildi. 123 bin metrekarelik alana yapılacak olan inşaatın temel atma programına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gösterilen tanıtım videosunun ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Çocuklarımız başta olmak üzere gençlerimize, ailelerimize keyifli vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, bir tarafında trafik eğitim parkı, diğer tarafında sıfır atık eğitim merkezi, dene yap atölyeleri, macera parkurları, sağlıklı bir yaşam için yürüme ve bisiklet yolları, içerisinde yaklaşık 16 bin metre kare büyüklüğünde güzel bir yapay göletiyle, sadece Uşak’ımızın değil bölgenin de cazibe merkezlerinden birisi olacağına inandığımız bir proje” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın engin vizyonu ve büyük öngörüsü ile her alanda bir devrim gerçekleştirdiklerini söyledi. Kasapoğlu, projede pek çok spor branşını kapsayan ve gençler başta olmak üzere bütün halka imkan sunulduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, Uşaklı vatandaşlara yeni stat müjdesini vererek çalışmalara başlandığını söyledi. Kasapoğlu, “Uşak; emeğin sembolü bir şehir. Ama Uşak’ı emekle, mücadeleyle, alın teriyle olduğu kadar sporla da bir marka şehir olması hasebiyle bugüne kadar pek çok yatırım yaptık. Tabi ki statta, başka tesislerde elbette nasıl Türkiye’mizin diğer bölgelerine, illerine kazandırdıysak inşallah Uşak’ımızın stadı için çalışmalara başladık” dedi.