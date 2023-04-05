Yıkıcı depremlerin vurduğu Adıyaman’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremden hemen sonra Türkiye genelinde bulunan bütün yurtları depremzedelerin hizmetine sunmak üzere açtıklarını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve il protokol üyeleri tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Adıyaman Üniversitesi içerisinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezine geldi. Burada basın açıklaması yapan Bakan Kasapoğlu, “Art arda yaşadığımız depremler ve sonrasındaki süreç hepimizin malumu. Bu vesileyle tüm kaybettiklerimize rabbimden rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımız var onlara acil şifalar diliyorum. Adıyaman depremden etkilenen illerimizin en başından gelenlerden biri o yüzden Adıyaman’ı devlet olarak hükumet olarak pek çok açıdan yaraları sarma sürecinde seferberlik sürecini hepimiz yaşadık. Ve sonucu hep birlikte yönetiyoruz. Özellikle ilk andan itibaren tüm süreçlerde olduğu gibi bakanlık olarak, diğer kurumlarımız, kuruluşlarımız ve diğer bakanlıklarımızın da olduğu gibi tüm insan kaynaklarımızla, tüm imkanlarımızla milletimizin bu süreçteki yaralarını sarma noktasındaki seferberliğin bir markası oldu bir unsuru oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, millet olarak devlet, millet dayanışmasını en üst noktada ortaya koyduğumuz gibi bundan sonra da bu seferberliği, bu dayanışmayı, bu kardeşlik ruhunu en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz.

Bakanlık olarak biliyorsunuz ki özellikle bakanlık tesislerimiz, spor tesislerinden salonlarıyla, havuzlarıyla semt sahalarından tenis kortlarına kadar, gençlik merkezlerinden gençlik kamplarına kadar milletimizin emrinde. Özellikle yurtlarımız milletimizin emrinde. Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarımızda hem deprem anından itibaren hem de ileriki süreçte illere transferle birlikte tüm illerdeki yurtların açılması yine bu sürecin yönetilmesinde önemli bir unsur oldu. Bugün Adıyaman’da depremden etkilenen kardeşlerimizle birlikte olacağız. Konteynır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Onlarla birlikte bu süreçteki yaraları sarma noktasında konuları paylaşacağız. Tabi olmazsa olmazımız gençlerimiz, Türkiye’nin umudu, yarının umudu olan gençlerimizle de hasbihal edip kucaklaşacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.