Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak dayanışmanın en güçlü örneğini gösterdiklerini belirterek, "Bu süreçte sporun nasıl rehabilitasyon süreci olarak bu anlamda yaralarımızı sarmada güçlü bir destek unsuru olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş’taki Karacasu konteyner kentte depremzede vatandaşlarla bir araya geldi ve ardından çocuklarla spor etkinliklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Depremin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak dayanışmanın, el ele vermenin en güçlü örneğini gösterdik. Bu süreç aynı ruhla yaralarımızı saracağız, yaralarımızı birer birer tamir edeceğiz. Hayatın gereği olarak birçok çalışmalar yavaş yavaş bu bölgelerde daha seri bir şekilde devam edecek. Spor, sadece bir fiziksel aktivite, sadece bir oyun olmadığı hepimizin malumu. Özellikle bu süreçte nasıl rehabilitasyon süreci olarak bu anlamda yaralarımızı sarmada güçlü bir destek unsuru olarak değerlendirebiliriz. Kulüplerimizle, derneklerimizle büyük çalışma içerisine girdik, çadır kentlerde ve konteyner kentlerde depremden etkilenen vatandaşlarımızın spor anlamındaki çalışmalarını güçlendiriyoruz. Bugün de tenis eğitimi ve çalışmaları çerçevesinde Kahramanmaraş’ta tenis eğitiminin başlangıcını yaptık. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu tarz çalışmaları her zaman desteleyeceğiz" diye konuştu.