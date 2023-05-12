Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (MÜSİAD) iş adamları ile bir araya geldi, Bakan Kasapoğlu, “Cumhuriyetin yüzüncü yılında yeni bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.

MÜSİAD, ‘İzmir İş Dünyası ve STK Buluşması’nı bir araya getirdiği bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir milletvekili Necip Nasır ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı katılım gösterdi. Bakan Kasapoğlu, seçime çok az süre kaldığını ifade ederek, “Önümüzdeki 48 saatlik sürecin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ben bu sürecin çok kritik bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü giremediğimiz gönüller var. Elbette ulaşamadığımız kardeşlerimiz, insanlarımız var. Sizler etki alan itibariyle çok ciddi bir etki alanına sahibisiniz. Yani iş insanı olarak iş yerlerinizde binlerce insanı istihdam ederek. Gerek sivil toplum yöneticileri olarak etki alanında bulunduğunuz kitlelerle bu konuda süreci en güçlü şekilde yönetebilecek ve bu konudaki süreçte bu anlamlı çabaya, bu kutsal yola çok ciddi bir katkıyı verebilecek bir güce ve bir etkiye sahipsiniz” dedi.

“Tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan’ı devre dışı bırakmak”

Diğer partilerin tek amacınız Recep Tayyip Erdoğan’ı devre dışı bırakmak olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Onların bu oyununu bozmamız lazım. Onların bu anlamdaki etkisini var ise o anlamda vatandaşımızı ne yapmamız lazım? İkna etmemiz lazım. Elbette İzmir bu noktada daha çok çalışmamız gereken illerden biri. Oy oranlarımız itibariyle. Bugüne kadarki durum itibariyle, elbette çok aşama kat ettiğimiz bir il ama ne var? Potansiyelimiz daha güçlü. Ben İzmir bu anlamda potansiyel yüklü bir il olarak görüyorum. İzmir’deki çabalarımızı daha güçlü anlattığımıza karşılık bulacağımıza inanıyorum. O yüzden elbette burada bir aile toplantısındayız. İnşallah sizlerle buluşmalarımız, kucaklaşmalarımız en güçlü şekilde yine devam edecek. İş birlikleri yapacağız” diye konuştu.

“Her birimize büyük görevler düşüyor”

Herkese büyük görevler düştüğünü söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Hem Cumhurbaşkanımızın yerel başkanlığıyla hem de AK Parti’mizin, Cumhur İttifakımızın bu anlamdaki güçlü bir parlamento çoğunluğuyla yeni bir başlangıcı 14 Mayıs günü, 15 Mayıs sabahı birlikte, bu birlikte olan sinerjiyle en güçlü şekilde sandıklara tezahür edeceğini görüyoruz, inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerle bir kardeşiniz olarak bundan böyle, bu yolu birlikte İzmir’de yürüyecek bir arkadaşınız olarak en kısa zamanda görüşmek, kucaklaşmak ve hasbihal etmek ümidiyle sizleri Allah’a emanet ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, vekilliğini çok değerli arkadaşlarına telsime edeceğini vurgulayarak, "Bu ülke üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan emellerin hepimiz farındayız. 2002’de başlayan erdemler hareketinin kutlu yürüyüşü, Türkiye’nin bağımsızlık serüvenin başlangıcıydı. Ama 14 Mayıs, Türkiye’nin tam bağımsızlığının kırılacağı gündür" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti’nin gençlere çok destek verdiğini dile getirerek, “2001 yılından sonra AK Parti iktidarının gençlere ve kadınlara verdiği destek ve biz bu iktidar dönemimizde 21 yılda çok ilerleme kaydettik. Gabar’da petrol bulduğumuzda dalga geçtiler. Karadeniz’de doğalgaz bulamadınız dediler, bulduk. ’Rusya’dan getiriyorsunuz dediler. Onun da doğru olmadığını gördüler. Beraberinde TOGG’u yaptık. Bu mücadelemizin devamı için her birinizden 48 saat içerisinde bir mücahit duruşuyla Türkiye yüzyılımızın daha iyi aktarılması için mücadele edip konuşması ve bir vatandaşımızın kalbine ferahlık verdiğinizde bunun takva olarak yazılacaktır” dedi.

MÜSİAD İzmir İl Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Temur ise “Türkiye’de iş insanları olarak bizlerin istikrara kalkınmaya üretmeye girişimciliğe verdiğimiz önem açıktır. Türkiye’nin yeni yüz yılında istikbalimizin aslımıza ve neslimize sahip çıkmaktan geçtiğini bilinciyle hareket ediyor ve bundan sonrada hareket edeceğiz” diye konuştu.