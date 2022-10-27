Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtlarını istismar etmeye çalışanların olduğuna dikkat çekerek, “Manipülasyonlara algı operasyonlarına, yalana, iftiraya asla pirim vermeyen bir gençlik var” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtlarını istismar etmeye çalışanların olduğuna dikkat çekerek, “Manipülasyonlara algı operasyonlarına, yalana, iftiraya asla pirim vermeyen bir gençlik var” dedi.

Hitit Üniversitesi 2022-2023 yılı Akademik Yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni akademik yılın herkes için hayırlı olmasını diledi. Spor Bilim Fakültesi Kompleksi’ndeki törende konuşan Bakan Kasapoğlu, bu yıl öğrenci yurtlarına müracaat eden her öğrenciyi yurtlara yerleştirdiklerini açıkladı. Türkiye’nin pek çok ilinde 100 öğrenciden 92’sinin yurtlara yerleştirildiğine dikkat çeken Kasapoğlu, “Bunun dünyada, Avrupa’da hiçbir kıyas götürecek örneği yok. Dünyanın en büyük, en güçlü, en mükemmel yurt yapısı bizde. Çorum’da 8 yurt 7 bine yakın kapasitemiz var” ifadelerini kullandı.

“Gençler yalana prim vermiyor”

Birilerinin öğrenci yurtları konusunu istismar etmeye çalıştığına vurgu yapan Kasapoğlu, “Ama onların bizim bu gayretlerimizi istismar etmesine gençlerimizin umutlarını istismar etmesine, çalmasına asla fırsat vermedik ve asla fırsat vermeyeceğiz. Manipülasyonlara algı operasyonlarına, yalana, iftiraya asla pirim vermeyen bir gençlik var. Biz bu gençlik için çalışmayı, bu gençlik için koymayı, gayret göstermeyi şeref bildik. Bu gençlerle yürümeye, daha güçlü koşmaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt ücretlerine zam yapmadık. Beslenme yardımını 2.5 kat artırarak 750 liran bin 800 liraya yükselttik. Yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, kamplarımızla, proje desteklerimizle, kredilerimizle, burslarımızla gençlerin talebi neyse ihtiyacı neyse her bir imkanı gençlerin önüne sermekten geri durmadık geri durmayacağız” diye konuştu.

Yeni bir yüzyıla yürüdüklerini anlatan Kasapoğlu, “Bir yüzyıla yürüyoruz. Birlikte yürüyoruz. Bu yüzyıla alnı açık, başı dik, bir ve beraber yürümenin haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Elbette içeriden ve dışarıdan, gizliden ve açıktan pek çok engelle karşılaştık. Pek çok karanlık oyunlara maruz kaldık. Bu oyunları hep birlikte bozarak, nice badireleri birlikte aşarak Türkiye’nin gençlerini, bugünü dünden, yarın ise bugünden daha iyi olsun diye taviz vermeden yine beraber olarak yolumuza devam ettik. Sağlıktan sanayiye, sanayiden ulaşıma, spora kadar her alanda pek çok başarıya imza attık. Eğitimde gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlama noktasında pek çok reformlar gerçekleştirdik” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Bilginin güç olduğunun altını çizen Kasapoğlu, “Bilgi tarih boyunca insan her zaman peşinde olduğu bir sembol olmuştur. Bilginin anlamı modern zamanla çok daha gelişti. Çünkü modern dünyada bilgi aynı zamanda yönetmektir. Bilginin ürettiği mekanlar ise üniversitelerimizdir. Bilim, sanat, kültür ve sporla hemhal olan nesiller medeniyetler arasında güçlü köprüler inandık. İnanıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin her alanda kendine yeten bir ülke olduğunu anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye her alanda kendine yeten bir ülke. 2002 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığımızın liderliği enin vizyonuyla sorunlarını, meselelerini ertelemeden her şeyini büyük ölçüde tamamladı. Türkiye son 21 yılda hedeflerini adım adım gerçekleştirirken hayatın dinamizmine göre, yeni ihtiyaçlara göre yeni hedefler ortaya koyuyor. Bununla birlikte üretiyor, gelişiyor, büyüyor.”

Konuşmasının ardından öğrenci stantlarını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra öğrencilerle birlikte ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’ın konserini izledi.