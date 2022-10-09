Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Milli Takımı’nı tribünden takip etti. Maçın ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bu geceyi bize yaşattıkları için futbolcular ve teknik ekibi gönülden kutluyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Milli Takımı’nı tribünden takip etti. Maçın ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bu geceyi bize yaşattıkları için futbolcular ve teknik ekibi gönülden kutluyorum" dedi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Ay-yıldızlıların Angola’yı 4-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonu olduğu maçı tribünden takip edenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Karşılaşma sonra kupa töreninde de bizzat bulunan Bakan Kasapoğlu, bitiş düdüğüyle birlikte Milli takım futbolcularını ve teknik ekibini tebrik edip sevinçlerine ortak oldu.

"Sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum"

Büyük bir sevinç yaşadıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi bize bu geceyi yaşattıkları içi gönülden kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla da çok harika bir gece oldu. Tribünleri dolduran ve maç boyunca Milli takıma destek olan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Federasyonlarımızı da bu vesileyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.