Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas’ta bulunan Binalı Yıldırım Kampüsü Öğrenci Yurdu’nun eşsiz bir yaşam merkezi olarak öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılı için kullanımına hazır olduğunu duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas’ta bulunan Binalı Yıldırım Kampüsü Öğrenci Yurdu’nun eşsiz bir yaşam merkezi olarak öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılı için kullanımına hazır olduğunu duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, " Çam ağaçlarının arasında yükselen bir yaşam merkezi Her türlü aktivite için eşsiz bir alan sunan yurdumuz tam 10 bin gencimize bu dönem de yuva olacak" dedi. Kasapoğlu, "Hiçbir öğrencimizin barınma sorunu olmamasını hedef edinen Gençlik ve Spor Bakanlığı; 2002 yılında 2252 kişilik kapasiteye sahipken, bu yıl 19.179 öğrenciye yurt imkânı sağlıyor" şeklinde konuştu.