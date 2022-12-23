Bağımlılıkla mücadelede herkesin etkin rol oynaması gerektiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimizin hem bedensel, hem ruhi, hem de sosyal gelişimini esas alarak proje ve stratejiler geliştirmek önemli sorumluluk alanlarımızın birisi” dedi.

Bağımlılıkla mücadelede herkesin etkin rol oynaması gerektiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimizin hem bedensel, hem ruhi, hem de sosyal gelişimini esas alarak proje ve stratejiler geliştirmek önemli sorumluluk alanlarımızın birisi” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müzesinde gerçekleştirilen, ‘Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, bağımlılığın ülkece mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu söyleyerek, “Bağımlılık, her birimizin gündeminde olan, farklı türleri ile değişkenliği ile bir tehdit unsuru olarak en öncelikli sırada yer alan bir kavram. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimizin hem bedensel, hem ruhi, hem de sosyal gelişimini esas alarak proje ve stratejiler geliştirmek önemli sorumluluk alanlarımızın birisi” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin bütün gençlerine, çocuklarına kapılarımızın ardına kadar açık olduğunun altını çizmek istiyoruz”

Yurdun her bir gencine kucak açtıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bu memleketin tüm evlatlarını korumak, onların bir tanesini dahi kaybetmemek, en büyük amacımız. Ülkemizin kurumları, kuruluşları bu anlamadaki kötülüklerle mücadeleyi sahada aslanlar gibi yaparken, biz de bakanlık olarak tüm imkanlarımızla hem gençlik hem spor çalışmalarımızda bu anlamdaki çabaları artırmanın, gençlerimizi korumanın, onları yetiştirmenin, geliştirmenin mücadelesini ortaya koyuyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bağımlılığın her biriyle topyekun mücadele etme noktasındaki önleyici misyonumuzla Türkiye’nin bütün gençlerine, çocuklarına kapılarımızın ardına kadar açık olduğunun altını çizmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yol haritamızı daha da güçlendiriyoruz”

İmzalanan protokol ile atılacak adımların daha güçlendiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Bu protokol ile birlikte, İçişleri Bakanlığımızla birlikte ‘Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği’ çerçevesinde yapacağımız bu mücadeleyi daha da derinleştiriyoruz, boyutlarını daha da büyütüyoruz. Bu anlamda irademizi, yol haritamızı daha da güçlendiriyoruz. Protokol ile birlikte başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere ülkemizin he bir bölgesinde yaşayan genç nüfusa yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllü ve sportif faaliyetleri birlikte hayata geçireceğiz. Zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığıyla mücadele edilmesi noktasında gençlerin sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarını güçlendirmeye yönelik bir takım çalışmaları hareketlendireceğiz, öncelikli hale getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Programın ardından Bakan Kasapoğlu ile Bakan Soylu, iki bakanlık arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı. Program, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından tamamladı.