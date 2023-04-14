Seçim çalışmaları için İzmir’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabağlar ilçesinde amatör spor kulübü yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "İzmir’deki gençlik çalışmalarımızı büyüterek güçlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

14 Mayıs günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne AK Parti İzmir 1. Bölge’den milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki programlarını Karabağlar ilçesinde sürdürdü. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Bakan Kasapoğlu’nun amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldiği toplantıya, İzmir milletvekili adayları, amatör spor kulübü başkanları, gençler ve partililer katıldı. Program çerçevesinde Bakan Kasapoğlu, gençlerin ve spor kulüplerinin taleplerini dinlerken, İzmir için yapılan gençlik ve spor yatırımlarını ele aldı.

"Bizim milletimiz her şeyin en güzeline layık"

Konuşmasında İzmir’deki gençlik ve spor yatırımlarına değinen Bakan Kasapoğlu, “Sıcak, dostane bir ortamda güzel bir kampanyaya başladık. İzmir, Türkiye’nin batıya açılan kapısı. Bu süreçte İzmirlilerle bir arada olmak büyük bir gurur. İnşallah bu gururu birlikte yaşayacağız. İzmir’in her anlamdaki yükselişini, tüm İzmir halkına hizmet etmeyi bir onur göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır ortaya koyduğu iddialar var. O iddialar hamdolsun birer birer gerçekleşti. Bir iddiamız gerçekleştiğinde yeni bir iddia ortaya attık. Yola devam ettik. İşte onlardan biriyle geldik buraya. ‘Togg’ ile geldik. İzmir’in sokaklarında dünden beri Togg ile o gururu temsil ediyoruz. Bizim milletimiz her şeyin en güzeline layık. Milletimize hizmet etmeyi bir vazife biliyoruz. İki dinamik alan olan gençlik ve sporda Türkiye’nin geldiği noktaya bakıldığında 81 ilin mahallelerine köylerine kadar tesislerin kurulduğunu görüyoruz. İzmir’deki iki tane devasa stadı gördünüz. Bunu en güzel şekilde yaptık” diye konuştu.

"İzmir’deki gençlik çalışmalarımızı büyüterek güçlendireceğiz"

İzmir’de gençlerin, kadınların ve engellilerin spor erişimini zirve noktaya taşıyana kadar çalışacaklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “İzmir’deki gençlik çalışmalarımızı büyüterek güçlendireceğiz. Karabağlar İzmir’in yoğun genç nüfusuna sahip ilçelerden birisi. Bununla birlikte en geniş anlamda spor yatırımlarına ihtiyacı olan ilçe. Gençlerin bakanı olarak an itibariyle Karabağlar’daki gençlik yatırımlarımızı ve spor yatırımlarımızı masaya yatırıyoruz. İnanıyorum ki en kısa zamanda bu açığı tamamlama anlamında, yeni bir zirveyi yakalama anlamında büyük adımlar atacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta adımlarımızı müşahhas olarak paylaşacağız. Ben buraya klasik bir seçim çalışması için gelmedim. Benim amacım İzmir’in ihtiyaçlarını ilçe ilçe, mahalle mahalle tespit etmek. İnşallah Karabağlar bunun ilk adımı olsun. Bu buluşmayı çok önemli bir buluşma olarak görüyorum. İnanıyorum ki burada alacağımız kararlar Karabağlar ve İzmir adına bir ufuk olacak” açıklamasında bulundu.

Öte yandan programda söz alan İzmir 1. bölgeden 9’ncu sırada AK Parti milletvekili adayı olan Mehmet Sadık Tunç da Karabağlar’da çok sayıda öğrencinin bulunduğunu belirterek, “Burası sürekli büyüyen, göç alan bir bölge. Ekonomik seviyesi düşük ve maalesef suç işleme oranında da en yüksek ilçelerden birisi. Sayın Bakanımızın İzmir’den milletvekili adayı olmuş olması dolayısıyla eminim ki spor camiasında tesis konusunda müjdeleri olacaktır. Maalesef yerel yönetimlerin yıllardır ‘yapacağız’ sözünden hiçbir noktaya gidemediğini görüyoruz" sözlerine yer verdi.