Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beykoz Spor Ormanı’nda Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve Kadın Spor Merkezi üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte Spor Ormanında parkuru gezerek kontrollerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, “Spor Türkiye’nin son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiği devrimlerden birisi. 2002 yılında 278 bin olan lisanslı sporcu sayımız bugün 12 milyona yükseldi” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beykoz Spor Ormanı’nda Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve Kadın Spor Merkezi üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte Spor Ormanında parkuru gezerek kontrollerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, “Spor Türkiye’nin son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiği devrimlerden birisi. 2002 yılında 278 bin olan lisanslı sporcu sayımız bugün 12 milyona yükseldi” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beykoz Spor Ormanı’nda Beykoz Spor ve Gençlik Kulübü sporcuları ve Kadın Spor Merkezi üyeleri ile bir araya geldi. Beykoz’da Spor Ormanında gerçekleşen programa Beykoz Spor ve Gençlik Kulübü’nden 450 sporcu ve Kadın Spor Merkezi’nden 150 üye katılım sağladı. Bakan Kasapoğlu Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki heyet ile Beykoz Spor Ormanı’nda yürüyüş yaptı. Yürüyüşünü gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu spor ormanında kontrollerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın programa katılan sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Şu an bulunduğumuz yer Türkiye’de spora ayrılmış olan en geniş alan. 8 milyon 800 bin metrekarelik Beykoz Spor Ormanı’nın içerisindeyiz. Burada ağırlıkla doğa sporları yapılmakta. Türkiye’de ilk defa burada yol bisikleti performans parkurları hizmete alındı. Bunların dışında bir çok branşta atletizm, bisiklet, tenis, futbol, basketbol gibi bir çok branşın birleştirildiği bir mekandayız. Ben sevgili gençler sizin huzurunuzda, sayın Bakanımın huzurunda bu 9 milyon metrekarelik büyük alanı spora tahsis eden sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bugün Türkiye’nin en büyük spor altyapısının olduğu bir ortamda Beykoz Spor Ormanı’ndayız. Aramızda atletizmden hentbola, voleyboldan basketbola, futbola, okçuluğa her branştan heyecan dolu enerji dolu yetenek dolu gençler var sizlerle gurur duyuyoruz. Az önce yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Güzel yağmurlu bir İstanbul gününde sizlerle beraber olmak, sizlerin enerjisine şahit olmak ve bu motivasyon ile haftaya başlamak bizim için büyük bir heyecan hepinize teşekkür ediyorum. Beykoz spor noktasında marka bir ilçemiz. Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü pek çok anlamda gurur duyduğumuz, pek çok farklı branşta önemli başarılara imza atmış kulüplerimizden birisi. Hentbol A takımı geçen sene Türkiye Kupasını ve süper kupayı aldı ve hentbol altyapısı olarak Türkiye şampiyonu oldu, onları tebrik ediyorum. Voleybol takımı emin adımlarla yola devam ediyor, tabi bisiklet takımı aynı şekilde. Özellikle bu spor ormanı bisiklet sporları açısından apayrı bir imkan. Tekvando, atletizm, kürek kickboks, karate ve bunlar haricinde bir çok branşta mücadele eden sporcular var. Her biri bizim gururumuz, her biri bizim için büyük bir umut o yüzden Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bu anlamda branş çeşitliliği açısından ülkemizdeki pek çok kulübe örnek olacak seviyede bir kulüp. Ben bu vesile ile başta belediye başkanımızı, değerli yöneticilerimizi, sporcularımızı, kıymetli antrenörlerimizi ve onların her zaman yanında olan değerli aileleri tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sevgili gençler spor Türkiye’nin son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiği devrimlerden birisi. Bir yandan tesis envanterini büyütürken diğer yandan tüm branşlar için son derece modern, dünyanın en kaliteli spor altyapısını inşa ederken spora katılımı, yeni sporcuların katılımını çok ama çok önemsiyoruz. Sporun tabana yayılması ve bu çerçevede 81 ilimizin tamamında 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın spora erişimi ve tabii ki profesyonel anlamda spordaki gelişimi de ortaya koydu. İmkan olunca fırsatlar sunulunca yeteneklerin birer birer ortaya çıktığını görüyoruz. 2002 yılında 278 bin olan lisanslı sporcu sayımız bugün 12 milyona yükseldi. Lisanlı sporcu sayımızın yüzde 40’ı kadın sporculardan oluşuyor ve bu alan her geçen yükseliyor” dedi.