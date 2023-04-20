AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs’ta İzmir’de ezber bozacaklarını ifade ederek, “İzmir’de milli iradenin bayramını kutlayacağız” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve milletvekili adayları ile çok sayıda partili katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise toplantıya online olarak bağlandı.

Online olarak toplantıya katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, aday olmamalarının sorumluluklarını arttırdığını belirterek, “Asrın felaketini yaşadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun çalışmalar yapılıyor. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yarın bayram. Bayramdan sonra bir bayramımız daha var, o da 14 Mayıs’ta. 14 Mayıs, demokrasi bayramı ve milli iradenin sandığa yansıyacağı bayram. 14 Mayıs seçimi bizim 16. seçimimiz. Ancak bunu diğerlerinden ayıran bir durum var. 14 Mayıs seçiminde hepimizin bildiği gibi bölgemiz üzerinde, topraklarımız üzerinde emperyal hedefleri olanlar karşımızdaki rakiplerle tam işbirliği içinde. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bu seçim aynı zamanda bölücü terör örgütünün meşrulaştırılamaya çalışıldığı, bölücü terör örgütünün iktidara ortak yapılmaya çalışıldığı seçimdir. 40 bin şehidimiz var. Bu şehitlerimizin ruhunu incitmeden seçimlerde kanımızın son damlasına kadar İzmir’in altını üstüne getirerek halkımız ile paylaşacağız. FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışan karşı ittifak ile yaptığımız bir seçim var. Uyanık olmamız lazım. Kuruluş ve kurtuluşumuzun şehrinde, İzmir’de bölücülere, FETÖ’cülere, PKK ve onun yandaşlarına geçit vermeyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla tekrar iş başına getireceğiz. Biz Hamza Dağ ile aday değiliz. Bizim aday olmamamız sorumluluğumuzu bir kat daha arttırıyor. Adaylarımızı seçtirebilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu: “İzmir’de milli iradenin bayramını kutlayacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, “Türkiye’nin aydınlığı 21 yıldır nasıl yükseldiyse 14 Mayıs’ta bir gurur dalgası ile sizlerin omzunuzda yükselecek. 6 Şubat gerçekten çok zor bir süreçti bizim için. Ramazan ayında depremzedelerimizle birlikteydik. Yurtlarımızda vatandaşlarımız barındı. İftar sofralarında onlarla birlikteydik. Ramazan’ın dayanışma iklimini onlarla birlikte yaşadık. Bir seçim sürecindeyiz. Seçim çok önemli bir yol ayrımı. Türkiye’nin kazanımları için önemli bir yol ayrımı. Karaburun’dan Bozdağ’a kadar, Karabağlar’dan Kiraz’a kadar bu coşku İzmir’de yayılacak. İzmir, 14 Mayıs’ta öyle bir mesaj verecek ki 81 il imrenerek bakacak. 14 Mayıs, İzmir’in çantada keklik olmadığını gösterecek. ‘Ben ceketimi koysam seçtiririm’ diyenlere en güzel cevabını verecek. 14 Mayıs’ta İzmir ve Türkiye’de demokrasinin, milli iradenin bayramını kutlayacağız. İzmir’de statükoyu yıkmanın, yeni bir bayramın başlangıcını kutlayacağız. 14 Mayıs’ta İzmir’de çok farklı bir şey yapacağız ve ezberleri bozacağız” dedi.

Saygılı: “Günde 2 saat uyumaktan mutluyum”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yola çıktıklarını ifade ederek, “Liderimizin ortaya koyduğu misyon ve vizyon istikametinde doğru zaman, doğru adım anlayışı ile Türkiye Yüzyılı’nı başlattık. Bununla birlikte etrafımızda birçok terör sevicileri, iş ve dış mihraklar türlü türlü oyun oynuyor. Bunu yaptığımız çalışmalarda biz görüyoruz. Ancak sabredenler zafere ulaşacaklar. Son 20 yıla baktığımızda 53 yaşında olan biri olarak çok şey gördüm. Ancak 20 yılda vesayetten demokratik rejime geçmiş bir Türkiye görüyoruz. 25 gündür gece gündüz sizlerle birlikteyim. Günde 2 saat uyumaktan mutluyum. Hak yolu ile batıl yolun ayrıştığı bir 14 Mayıs gecesi yaşayacağız” dedi.