Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, seçim çalışmaları için Vakfıkebir ilçesine geldi. AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Karaismailoğlu, partililerle buluştu, coşkulu karşılama ile moral buldu.

Meşaleler ve üzerinde isminin yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği ile karşılanan Bakan Karaismailoğlu, “Milletimizin desteği ile 14 Mayıs’tan sonra da hizmet siyaseti devam edecek. Biz her zaman siyasetçileri hizmetkar, milletimizi de efendi olarak gördük. Türkiye son 20 yılda çok büyük işler başardık. Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır devam eden istikrar sürecini sürdürmemiz gerekiyor. Bu memleket meselesi. Sen ben kavgası değil” değerlendirmesinde bulundu.

Bütün vatandaşları kucaklayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Görüyorsunuz karşımızdaki ittifakın ortaklarını. Maalesef devlet millet düşmanı kim varsa bir araya gelmişler. Memleketi karıştırmaya talip olmuşlar. O yüzden bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Milletimiz gerekli dersi sandıkta verecektir” dedi.

Vakfıkebir ilçesinin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, Organize Sanayi Bölgesi yolu için ihalelerin yapıldığını, çalışmaların da başladığını söyledi. Kamulaştırmaların bittiğini ve ödemelerin de tamamlandığını aktaran Karaismailoğlu, OSB’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Vakfıkebirli gençlerin istihdam edileceğini, ilçeye de katma değer sağlanacağını sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından Karaismailoğlu, yapımı devam eden OSB yolunda incelemelerde bulundu.