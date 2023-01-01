Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni yıla Kayaşehir’de yapımı devam eden metro şantiyesinde çalışan işçiler ile girdi. Metro şantiyesini dolaşan Bakan Karaismailoğlu, sonrasında işçiler ve gazeteciler ile fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni yıla Kayaşehir’de yapımı devam eden metro şantiyesinde çalışan işçiler ile girdi. Metro şantiyesini dolaşan Bakan Karaismailoğlu, sonrasında işçiler ve gazeteciler ile fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının son dakikalarını Kayaşehir’de yapımı süren metro şantiyesinde çalışan işçiler ile geçirdi. Metro şantiyesini gezen Bakan Karaismailoğlu sonrasında işçiler ve gazeteciler ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.

“Çalışan arkadaşlarımızın emekleri bizim için kıymetli”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, “2022 yılı bizim için dolu dolu geçti. Milletimiz için çok başarılı projeleri hayata geçirdik. Özellikle yaz dönemi hava, kara, demir yollarındaki hareketlilik bizi gururlandırdı. Şu anda ise bu noktada Anadolu’nun pek çok köşesinde kesintisiz ulaşımı sağlıyorlar, emek veriyorlar. 2022 yılında Türkiye için önemli projeleri hayata geçirdik. Hızlı tren ağını uzattık ardından Tokat Havalimanı ve Çanakkale Köprüsü’nü açarak tarihe adımızı yazdırdık. Ardından Rize - Artvin Havalimanı’nı hizmete açarak dünyanın en iyi projelerinden birini hizmete sunduk. Daha iyisini daha güçlüsünü yapmak için çalıştık. Türkiye’nin neresinde ihtiyaç varsa hizmete sunduk. Daha yapacak çok işimiz var 2023 de dolu dolu geçecek. Bulunduğumuz metro hattı İBB’nin, yapılmayınca devraldık ve son aşamaya gelmenin mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, vatanımızın milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için emek veriyorlar, onların emekleri bizim için kıymetli” ifadelerini kullandı.

Basın mensupları ve işçiler ile fotoğraf çektiren Bakan Karaismailoğlu sonrasında alandan ayrıldı.