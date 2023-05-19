Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teröristlerle iş birliği yapanların başka maske takarak milletin önüne çıktığını belirterek, “O maskeleri 28 Mayıs’ta siz indireceksiniz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Of İlçe teşkilatıyla bir araya geldi. Burada açıklama yapan Karaismailoğlu, daha çok gönüle gireceklerini belirterek, “Of’a yüzde 90’lar yakışır. O yüzde 90’ları aldığımızda birileri ‘of’ olacak” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Karaismailoğlu, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Her zaman milletin derdiyle dertlendik ve dertlenmeye de devam edeceğiz. 4 tane vatan sevdalısı arkadaşımızla birlikte Trabzon’umuzu, Of’umuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edeceğiz. Karşımızda teröristlerle iş birliği yapan ittifaklar durmuyorlar. Daha dün Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenler, bugün başka maske takıp milletin önüne çıkıyorlar. O maskeleri 28 Mayıs’ta siz indireceksiniz. Bu maskeleri milletimiz iyi tanıyor. Kandil’den işaret eden parmakları o maskelerle kapatamazlar” diye konuştu.

Daha sonra MHP ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Karaismailoğlu, esnafın taleplerini dinledi. Bakan Karaismailoğlu, ayrıca AK Parti Çaykara ve Dernekpazarı ilçe Başkanlığı’nda partililerle buluştu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakına verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür eden Bakan Karaismailoğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için daha güçlü destek istedi.