Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, sosyal hayatın en önemli işlevlerinden bir tanesinin de spor alanlarının genişletilmesi olduğuna işaret ederek spor imkanlarının artırılması ve amatör sporların desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’da Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı’na katıldı. Trabzon’un bir spor şehri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Şampiyon şehrin şampiyon takımı her zaman başımızın üstünde. Onun şampiyon ve en yükseklerde kalması bizim hem görevimiz hem gururumuz" dedi.

Bu şehirde doğmuş büyümüş birisinin spordan ayrı kalmasının mümkün olmadığına işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye’nin parlayan yıldızı olan şehrin daha da parlatılmasının kendilerinin görevi olduğunu söyledi. Trabzon’un gelişip büyüyeceğine dile getiren Karaismailoğlu, şehrin sosyal alanlarıyla hem teknikte hem sanayide hem üretimde gelişirken sosyal hayatında canlandırılması gerektiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, “Sosyal hayatın en önemli işlevlerinden bir tanesi de spor alanlarının genişletilmesi. Spor imkanlarının artırılması ve özellikle amatör sporların desteklenmesi, bireysel sporların desteklenmesidir. Bu yönde de çalışacağız. Bu şehirdeki bu canlılığı, bu hareketliliği, Trabzon’un azmini, gençlerimizin o gözlerindeki ışıltıyı daha da açmamız, onu Türkiye ve dünyaya yaymamız bizim en önemli işlerimizden bir tanesi olacak. Bundan sonra bu işlerle çok çok daha ilgileneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Büyük bir enerji olduğunu, bu enerjiyi pozitif yönde bütün sektörlerde kullanmak gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, “Bu teknikte de öyle, üretimde de spor alanlarında da hakikaten fırsat verildiğinde neler yapılabildiğini, nasıl dünya şampiyonları çıkarabildiğimizi görüyoruz. Amatör spor kulüplerinin nasıl geliştirilmesi, buradaki kalitenin nasıl artırılması konusunda da hocalarımızla, abilerimizle, bu işi bilenlerle oturup onların düsturları, rehberlikleri doğrultusunda da inşallah çok önemli çalışmalar yapacağız. Bunun sözünü size verebilirim" ifadelerini kullandı.